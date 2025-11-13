Младата разградска пианистка Ивана Хосровян представи дипломния си концерт „Нотите по пътя” тази вечер

Младата разградска пианистка Ивана Хосровян представи своя дипломен концерт тази вечер пред своите учители, близки, приятели и почитатели на музиката. В публиката в залата на Художествената галерия „Проф. Илия Петров” бе и Кметът на Община Разград Добрин Добрев. Той поздрави талантливата музикантка за творческите й постижения досега и й пожела да продължи да сбъдва мечтите си.

Ивана Хосровян е на 18 години, любовта й към пианото се появява, когато е 4-годишна. Първите музикални уроци са при Донка Стефанова, след което продължава обучението си при Нина Георгиева. В началото на концерта след презентация от снимки от музикалната кариера на Ивана Хосровян, преподавателката, както и Валя Георгиева – майката на пианистката – разказаха за пътя на даровитата музикантка.

Пред зрителите на концерта си, който бе под надслов „Нотите по пътя”, Ивана Хосровян изпълни произведения на Димитър Ненов, Лудвиг ван Бетовен, Арно Бабаджаняни Арам Хачатурян. Представи и изпълнения в дует с пианистката Михаела Тодорова и саксофонистката Даяна Бенкова. Михаела Тодорова и Никол Димитрова имаха и солови изпълнения.

В края на концерта Ивана Хосровян благодари най-вече на преподавателката си Нина Георгиева и на майка си Валя Георгиева, както и на приятелите си, ангажирани с организирането на събитието.

Концертът завърши с много цветя и аплодисменти за талантливата пианистка.

