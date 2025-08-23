събота, август 23, 2025
Млад татко спечели турнира „Не се сърди, човече“ в Русе

Над 70 участници от различни възрасти се включиха в традиционния турнир по настолната игра „Не се сърди, човече“ в Парка на младежта в Русе.

Събитието, организирано от Сдружение „НАПРЕД“, превърна деня в истински празник на добротата и солидарността.

Турнирът имаше и благотворителна кауза – събиране на средства за подпомагане на първокласници от социално слаби семейства. В дарителските кутии бяха събрани близо 1000 лева. С тях в следващите дни ще бъдат закупени раници и училищни пособия, които сдружението ще подари на деца в нужда.

Победител стана Виктор Маринов – млад татко на близнаци, който успя да изпревари всички свои съперници. Второ място зае Рикардо Радков, трето – Красимир Кръстев, а четвърти се класира Преслав Петров. Те бяха наградени от зам.-кмета на община Русе Димитър Недев, който поздрави участниците за спортния дух и подкрепата към благотворителната кауза, като подчерта значението на подобни инициативи за общността.

Организаторите бяха подготвили и богата съпътстваща програма за цялото семейство. Най-малките твориха в арт ателие на открито, организирано съвместно с Общинския младежки дом, където рисуваха върху лица и оцветяваха предмети. Аниматори от „Веселяците“ забавляваха участници и зрители, а за доброто настроение на всички се погрижи диджей.

Събитието се реализира с подкрепата на Община Русе, Фондация „Русе – град на свободния дух“, болници „Медика“, Be Healthy Ruse, веригата дюнерджийници „Джинго“, Ла-ЗЕ РС, Младежкия дом и Младежкия парламент.

Това е третото издание на турнира. Миналата година инициативата на сдружение „НАПРЕД“ успя да събере над 3000 лева, които бяха дарени за лечението на малкия Краси.

