Млад лекар избра болницата в родния Свищов

Д-р Илияна Пламенова е новото попълнение в екипа на Детско отделение в МБАЛ „Д-р Димитър Павлович“.

Това съобщиха от здравното заведение.

След като с отличен успех положи и петте задължителни държавни изпити по Медицина, свищовлийката избра да започне трудовата си кариера като лекар в МБАЛ „Д-р Димитър Павлович“ ЕООД.

Д-р Пламенова е родом от Свищов, където завършва средното си образование. Образователно-квалификационна степен “магистър” по специалност Медицина придобива в Медицински университет – Плевен през 2025 година. Младата лекарка има дългосрочни намерения за трудова кариера в Общинската болница в Свищов. Предстои да бъде зачислена в специализация по Педиатрия.

