Митрополит Йоан се срещна с Негово Превъзходителство Толга Оркун – Генерален консул на Република Турция в Бургас

На 16 септември Негово Високопреосвещенство Варненският и Великопреславски митрополит Йоан прие Негово Превъзходителство г-н Толга Оркун – Генерален консул на Република Турция в Бургас и г-н Исмаил Ахмедов – Районен мюфтия на област Варна.

Официалната среща се състоя в приемния салон на Варненска и Великопреславска света митрополия и беше по инициатива на уважаемите гости. Присъства също д-р Здравко Кънев, секретар на aрхиерея.

Разговорът протече в дух на разбирателство и взаимно уважение.

Негово Високопреосвещенство митрополит Йоан и Негово Превъзходителство г-н Толга Оркун имаха възможността да се запознаят на 23 февруари т.г., когато в Milenium Event Center сдружение „Младежко и иновативно развитие“, съвместно с Районно мюфтийство Варна и Варненска и Великопреславска света митрополия, отбелязаха Международния ден на майчиния език.

По време на срещата бяха разменени паметни подаръци.

