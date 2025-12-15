Митрополит Йоан освети храм „Св. Архангел Михаил“ в село Владимирово

На 14 декември, 11 Неделя след Неделя подир Въздвижение – на св. Праотци, Високопреосвещеният Варненски и Великопреславски митрополит Йоан освети благолепния храм в добричкото село Владимирово, посветен на светия Архистратиг Михаил.

С празничен дух жителите присъстваха на освещаването на дългоочаквания храм, чийто строеж започва през 2001 г., когато приснопаметният Варненски и Великопреславски митрополит Кирил полага основния му камък.

Заедно с архиерея служиха председателят на новоосветения храм иконом Георги Дочев – архиерейски наместник на Добричка духовна околия, свещеник Венцислав Георгиев и дякон Георги Нейчев. Сборна група под диригентството на псалт Тодор Тодоров украси песенно празничното богослужение.

Домът Божи е посветен в чест на светия Архангел Михаил, както се е казвала старата църква, построена на същото място през 1850 г. и разрушена след силно земетресение през 1939 г. Строителството на новия храм започва по инициатива на църковното настоятелство и след решение на общоселско събрание. Проектът за храма е направен и дарен от арх. Асен Коев.

Кметът на Община Добричка г-жа Соня Георгиева, г-н Георги Коев – председател на добричкия Общински съвет и кметът на село Владимирово г-жа Антоанета Георгиева-Стамова бяха сред присъстващите на паметния ден.

Преди да започне първата света Литургия, Негово Високопреосвещенство пострига благоверния мъж Димитър в първата степен на свещенството – четец, певец и свещоносец.

Митрополит Йоан поздрави всички жители на добричкото село с освещаването на благолепния храм чрез чина на полагане на свети антиминс с вшита в него частица от мощите на неизвестен мъченик. Той заяви, че най-вероятно частицата е на светия мъченик Яков Персиец, „тъй като в по-старо време нашите архиереи, имам предвид митрополит Йосиф, Варненски и Преславски, е използвал тази частица. След това тя беше предадена на митрополит Кирил и аз приех от него тези частици от мощи, които в онова време Църквата постоянно е поставяла в престолите на новоосветените храмове“, уточни архиереят.

Говорейки за втората подготвителна Неделя преди Рождество Христово – на светите Праотци, Варненският и Великопреславски митрополит изтъкна: „Спомняме си за тези праведници, защото те в една или друга степен свидетелстват за идването на Христос. Например, когато си спомняме за жертвата, която Авраам иска да принесе лично – своя син Исаак, това предизобразява страданието и Възкресението на Господ Иисус Христос“.

„Когато си мислим въобще за старозаветните праведници, това са особени мъже. Въобще старозаветната епоха е сложна епоха, тя е епоха на множество войни, на множество кръвопролития, на множество утвърждавания на вярата в единия Бог и от друга страна пък действието вече на Мойсеевия закон“, допълни Негово Високопреосвещенство, припомняйки моменти от Стария Завет, свързани със светите Праотци.

В заключение митрополит Йоан изказа и своята молитвена благодарност към всички дарители и спомоществователи допринесли според силите си за богоугодното дело. Той благослови на председателя на храма да раздаде анафората и да поздрави енорията на новопостроения храм.

Изготви: Георги Великов

