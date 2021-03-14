Митрополит Киприан ще отслужи литургия

Старозагорска св. митрополия известява благочестивите християни, че според установената традици в престолния на Негово Високопреосвещенство Старозагорския митрополит Киприан град Стара Загора, на 14 март 2021 година – Неделя Сиропустна, от 17:00 часа, в Катедралния храм „Св. Николай“, ще бъде отслужено вечерно богослужение.

В него ще участват всички свещенослужители в град Стара Загора. След службата, съгласно църковното установление, ще се извърши взаимното опрощение. Епархийското ръководство приканва всички православни християни да вземат молитвено участие в св. Богослужба и във взаимното опрощение, за да влезем очистени в спасителното великопостно благодатно време.