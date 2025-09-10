Митрополит Киприан: С дарения като днешното държавата гради храмове в душите на хората

Правителството одобри вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по бюджета на Министерския съвет за 2025 г. за осигуряване на допълнителни средства за Българската православна църква – Българска патриаршия, като отпуска 1 млн. лева за изграждане на отоплителна инсталация на Шипченския манастир „Рождество Христово“ в община Казанлък.

„От името на Старозагорска света митрополия и Епархийския съвет, лично благодаря на министър-председателя на Република България г-н Росен Желязков и на г-н Бойко Борисов за предоставената финансова помощ, за да може достойно да се извършват богослуженията в храм-паметника „Рождество Христово“ в град Шипка. Тази подкрепа е израз на държавническо поведение и отговорност. Точно това представлява живата връзка между Църква и държавата, както и между Църква и общество. Тогава, когато има симбиоза и единност и се действа в съгласие с вяра, започват да се градят не само каменни храмове, а се изграждат и храмове в душите на хората. Вярвам, че с този акт, всички ние, българите, ще запомним това деяние на Министерския съвет с дарението към Шипченската света обител и хората, които ще дойдат да се черкуват в нея ще могат да усетят топлината и радостта от богослужебния живот“, каза Негово Високопреосвещенство Старозагорският митрополит Киприан.

В благодарственото си писмо до министър-председателя Росен Желязков той посочва, че чрез тази помощ „ще бъде възстановено някогашното котелно помещение, ще бъдат подобрени условията за живот и служение на монашеското братство, както и ще се извършат допълнителни благоустройствени дейности, които ще спомогнат за духовното и културно възраждане на светата обител – свято място, пазещо паметта на героите, паднали за Освобождението на Отечеството ни“.

Припомняме, че през 2020 г. правителството одобри допълнителни разходи по бюджета на Министерския съвет в размер на 1 612 000 лв. за реконструкция и ремонт на храм-паметника „Рождество Христово“. Година по-късно бяха отпуснати 3 милиона лева за ремонтни дейности в манастирския комплекс „Рождество Христово“ – гр. Шипка. И двата проекта бяха завършени успешно през пролетта на 2022 г., когато се състоя и тържественото освещаване на вече реновираната сграда.

„Както през 2021 година, така и през всички изминали години до днес, изказваме своята искрена и сърдечна благодарност и признателност за финансовата помощ, отпусната от Министерския съвет. Благодарение на тази подкрепа, сгради в манастирския комплекс, които бяха затворени с десетилетия, вече функционират и продължават да се развиват духовно, радвайки хилядите поклонниците и манастирското братство на Шипченския манастир „Св. Рождество Христово“ – гр. Шипка. Използваме случая, да изкажем още веднъж нашата благодарност и признателност към г-н Бойко Борисов и целия му екип, за съдействието и помощта, без която не би било възможно извършването ремонта на почти целия манастирски комплекс, заедно с храм-паметник „Рождество Христово“, обществено значим Божий дом, за всеки православен християнин, който помни и тачи и съхранява в сърцето си делото на нашите предци за Освобождението на Майка България. Във Ваше лице, уважаеми г-н Борисов, ние отново виждаме един достоен човек – човек, който поддържа добри и братски отношения с Българската православна църква – Българска патриаршия, и съдейства за запазването на културно-историческото наследство на България. Убедени сме, че съхранението и опазването на този свят храм и светата обител в настоящия им обновен вид са до голяма степен Ваша заслуга – заедно с Министерския съвет и Дирекция „Вероизповедания“. Благодарение на тези усилия, светините са укрепени и благоустроени, за да служат за прослава Божия и за съхранение на българското самосъзнание и вековната православна вяра. В тази връзка Ви благодарим и за неуморния труд, който полагате и ще продължите да полагате в подкрепа на родното ни православие, както и за прекрасните взаимоотношения и полезни инициативи, които ще послужат за доброто на всички в поверената ни от Господ Иисус Христос Старозагорска епархийска църква“, пише в благодарственото си писмо до бившия министър-председател Бойко Борисов архиереят.

