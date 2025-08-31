неделя, август 31, 2025
Митрополит Киприан отбеляза тържествено своя имен ден

На 31 август, когато се отбелязва паметта на Св. свещеномъченик Киприан, епископ Картагенски, Негово Високопреосвещенство Старозагорският митрополит Киприан празнува своя имен ден.

В храм „Св. Въведение Богородично“ в Стара Загора владиката възглави Божествената света Литургия, а с него съслужиха Техни Високопреосвещенства Пловдивският митрополит Николай, Доростолският митрополит Яков и Сливенският митрополит Арсений, Техни Преосвещенства епископите Тивиерополски Тихон, Велички Сионий, Белоградчишки Поликарп, Смоленски Висарион, Велбъждски Исаак, Маркианополски Богослов и Драговитийски Василий, както и архимандритите Панкратий Бузов и Стефан Тричков.

„Днес, в деня на моя духовен покровител, ще споделя думи, които са част от сърцето ми. Те са свързани с осъзната благодарност към Бога и Неговата благоволение. Признателност изпълва душата ми и за Божията милост, да бъда под покрова и молитвеното застъпничество на св. Киприан Картагенски –  мъченик на православната ни вяра, духовник и учител, изряден пример за образец на Христовия  пастир-милосърден, мъдър и безстрашен в борбата с ересите и езическите гонения. Наистина всички ние, Божият народ, сме призовани да отстояваме вечните Христови добродетели на вярата, надеждата и любовта. И в първите векове, и сега, християните са тези, които с усърдие и трепет трябва да оставят верни на заръките на Спасителя, защото те не само са над времето и конюнктурата му, но и са единствения спасителен път, който води към Царството Божие. Релефно доказателство за това е и съвременният ни делник. Братоубийствените войни, егоизмът и жестокостта отнеха много жертви и продължават да са източник на дълбоко страдание за милиони хора по света. Именно сега на всички вярващи хора са необходими мъдрост, твърдост и единение, нравствени жалони, на които св. Киприан посвещава живота си. Неслучайно започнах словото си с думи на благодарност. Такива дължа на моя духовен отец, блаженопочиналия Старозагорски митрополит Панкратий. Бог устрои да бъда последното му духовно чедо. Това е милост Божия, изживяване, което ми дава търпение. Неговите уроци ме научиха, че човекът е човек, когато е събрат и съработник на Бога, и че мисията ни на тази земя е да спасяваме човешките души. Той ме научи, че православието не е религия – православието е начин на живот. Всесърдечно благодаря на всички духовници от Богохранимата ни епархия за сърцатото изпълнение на  енорийските дела  и послушанието,  което проявяват към св. Църква. Не мога да не спомена и удовлетворението си от съвместните дейности  на св. Старозагорска митрополия с представителите на  общинските и държавни власти. За добрите плодове на общите ни усилия  красноречиво говорят множеството реализирани инициативи. Вярвам, че и занапред  положителните резултати от обединените ни усилия ще се множат за Слава Божия и за добруването на прекрасната ни Родина Майка България“, каза в словото си митрополит Киприан.

Сред гостите му на празника бяха областният управител на Стара Загора д-р Неделчо Маринов, кметовете на общини – д-р Душо Гавазов (Мъглиж), Мария Киркова (Харманли), Иван Алексиев (Поморие); председателят на Общинския съвет в Стара Загора Ивета Лазарова, секретарят на община Стара Загора Николай Диков, командирът на 61-ва Стрямска механизирана бригада бриг. ген. Маргарит Михайлов, командирът на Втора Тунджанска механизирана бригада бриг. ген. Мирослав Костадинов, представители на съдебни институции, бизнеса и други.

Всички те и миряните, които поздравиха лично владиката за празника се поклониха пред чудотворната икона на Пресвета Богородица Скоропослушница, която ще остане в Стара Загора до 6 септември.

