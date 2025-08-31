Митрополит Киприан отбеляза тържествено своя имен ден

На 31 август, когато се отбелязва паметта на Св. свещеномъченик Киприан, епископ Картагенски, Негово Високопреосвещенство Старозагорският митрополит Киприан празнува своя имен ден.

В храм „Св. Въведение Богородично“ в Стара Загора владиката възглави Божествената света Литургия, а с него съслужиха Техни Високопреосвещенства Пловдивският митрополит Николай, Доростолският митрополит Яков и Сливенският митрополит Арсений, Техни Преосвещенства епископите Тивиерополски Тихон, Велички Сионий, Белоградчишки Поликарп, Смоленски Висарион, Велбъждски Исаак, Маркианополски Богослов и Драговитийски Василий, както и архимандритите Панкратий Бузов и Стефан Тричков.

„Днес, в деня на моя духовен покровител, ще споделя думи, които са част от сърцето ми. Те са свързани с осъзната благодарност към Бога и Неговата благоволение. Признателност изпълва душата ми и за Божията милост, да бъда под покрова и молитвеното застъпничество на св. Киприан Картагенски – мъченик на православната ни вяра, духовник и учител, изряден пример за образец на Христовия пастир-милосърден, мъдър и безстрашен в борбата с ересите и езическите гонения. Наистина всички ние, Божият народ, сме призовани да отстояваме вечните Христови добродетели на вярата, надеждата и любовта. И в първите векове, и сега, християните са тези, които с усърдие и трепет трябва да оставят верни на заръките на Спасителя, защото те не само са над времето и конюнктурата му, но и са единствения спасителен път, който води към Царството Божие. Релефно доказателство за това е и съвременният ни делник. Братоубийствените войни, егоизмът и жестокостта отнеха много жертви и продължават да са източник на дълбоко страдание за милиони хора по света. Именно сега на всички вярващи хора са необходими мъдрост, твърдост и единение, нравствени жалони, на които св. Киприан посвещава живота си. Неслучайно започнах словото си с думи на благодарност. Такива дължа на моя духовен отец, блаженопочиналия Старозагорски митрополит Панкратий. Бог устрои да бъда последното му духовно чедо. Това е милост Божия, изживяване, което ми дава търпение. Неговите уроци ме научиха, че човекът е човек, когато е събрат и съработник на Бога, и че мисията ни на тази земя е да спасяваме човешките души. Той ме научи, че православието не е религия – православието е начин на живот. Всесърдечно благодаря на всички духовници от Богохранимата ни епархия за сърцатото изпълнение на енорийските дела и послушанието, което проявяват към св. Църква. Не мога да не спомена и удовлетворението си от съвместните дейности на св. Старозагорска митрополия с представителите на общинските и държавни власти. За добрите плодове на общите ни усилия красноречиво говорят множеството реализирани инициативи. Вярвам, че и занапред положителните резултати от обединените ни усилия ще се множат за Слава Божия и за добруването на прекрасната ни Родина Майка България“, каза в словото си митрополит Киприан.

Сред гостите му на празника бяха областният управител на Стара Загора д-р Неделчо Маринов, кметовете на общини – д-р Душо Гавазов (Мъглиж), Мария Киркова (Харманли), Иван Алексиев (Поморие); председателят на Общинския съвет в Стара Загора Ивета Лазарова, секретарят на община Стара Загора Николай Диков, командирът на 61-ва Стрямска механизирана бригада бриг. ген. Маргарит Михайлов, командирът на Втора Тунджанска механизирана бригада бриг. ген. Мирослав Костадинов, представители на съдебни институции, бизнеса и други.

Всички те и миряните, които поздравиха лично владиката за празника се поклониха пред чудотворната икона на Пресвета Богородица Скоропослушница, която ще остане в Стара Загора до 6 септември.

