Митрополит Киприан освети новия параклис „Св. Пантелеймон“ край чирпанското село Стоян-Заимово

Кметът Крачолов: Няма по-голям празник от ден, в който се освещава храм

Старозагорският митрополит Киприан освети параклиса Свети Пантелеймон в м. Голяма черква“ до чирпанското село Стоян-Заимово. Първата копка е направена преди 4 години от владиката. „Когато човек съгражда храм гради свой дом. И нека знаем, че Св. Пантелеймон ще ни бъде закрилник, винаги ще ни помага и ще ни изцелява, ще ни дава духовни сили, само когато пристъпваме към него с чисто сърце. С изключителна благодарност към кмета г-н Карочолов, към домостроителите, спомощесвувателите за това добро, благоугодно, трудно, но благодатно дело“, каза старозагорският владика.

Идеята за изграждане на параклис е от 2000 г. от тогавашните – кмет на селото Таньо Далаков, председател на ОбС Тодор Иванов, директор на Историческия музей Ивайло Крачолов и журналист Ангел Колев. Създадено е Църковно настоятелство и се увличат дарители в благородната кауза. Тя обединява през годините родолюбиви българи от общината и страната с единствената цел стоянзаимовци да имат място за молитва към Бог. Хората по тези земи преди стотици години са се молили в седем черковища и манастири.

„Няма по-голям празник от ден, в който се освещава храм. Живеем в сложно и разделно време, в което ценностите, приоритетите и смисъла се пренареждат, но вярвам че когато има успешни каузи, като съграждането на храмове – има развитие. Продължаваме да се грижим за църквите и в Спасово, Изворово, Средно градище и др. населени места“, заяви кметът Ивайло Крачолов. Той благодари на митрополита, настоятелството, архиерейския наместник отец Иван, на дарителите и на всички хора, които са помагали според възможностите си.

Миналата година Община Чирпан и Туристическо дружество „Средногорец – Чирпан“ изградиха и „Пътеката на здравето Св. Пантелеймон“ – туристически маршрут, подходящ за планинско колоездене и за бягане, с дължина близо 10 км, който води до параклиса. Местните жители вярват, че светинята ще се превърне в притегателно място както за поклонници, така и за туристи, откриващи красотата на този край на България.

„Ние, българите, сме с големи надежди, силна вяра и предана любов и правим малки неща, които горят в сърцата ни. Малкото кандилце свети силно в мрака и аз се радвам на нашия възход да се съгради божия храм тук“, подчерта отец Иван.

