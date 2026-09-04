Мистериите на Хухла 2026: Едно хоро,  две гайди – българска и гръцка

На едно хоро ще се съберат тази година българи и гърци на връх „Свети Илия“ над ивайловградското село Хухла по време на 28-то издание на международния фестивал „Мистериите на Хухла 2026“, който ще се проведе на 5, 6 и 7 септември. И ако някой си мисли, че това ще бъде манифестация на потурите и шаяка като балканска идентичност от двете страни на границата, дълбоко се лъже. В този тридневен фестивал ще има от всякъде и от всичко. Първо – карикатури на участниците от 6 континента в Първия международен фестивал на карикатурата на тема „Хухла, центърът на света“. Второ – джаз, поп, рок музика и разбира се и право хоро и ръченица, и дайчево и пайдушко, които се оказаха, че са и български и гръцки, защото са тракийски. И оперета ще има на върха. И много поезия ще има, не само хухленска, защото Хухла е земя на поети. Трето – то май е най-важното – ще има пресъздадена история, драматична, жестока, пареща до болка, носеща поука за двата етноса, живели дълго заедно и осъдени отново да бъдат заедно и като съседи в единен европейски съюз.

Хухленци ще отбележат 120 години от бунта на хухленските жени за църковна независимост с възстановка с местни участници пред църквата. Ще отбележат и 100 години от възстановяването на взривената и изгорена през 1913 година църква като паднат на колене пред паметта на жертвите, дали живота си за българското. Ще го направят открито, гледайки ясно в очите съседите си с пожелание отново за обща прошка и единение в името на едно – Човечността. „Човечност без граници“ е и девизът на „Мистериите на Хухла“.

Е, и мистерии ще има през цялото време. Всички ще се чувстват особено, с приповдигнато настроение на магичния връх „Свети Илия“, от който тръгват необясними за сега явления. А желаещите да се разходят по „Пътя на мистериите“ край Арда ще посетят Водопадчето-светилище, където слушайки шепота на водата ще останат учудено смълчани пред загадъчните каменни фигури „баба“ от първото хилядолетие преди Христа.

Минало, сегашно и бъдеще ги вплитаме в едно, за да намерим в тях общото, което ни е свързало и ще ни свързва, за да преодолеем минните полета и на този век, казват организаторите от фондация „Хохла“, Община Ивайловград и НЧ “Пробуда-1914“ – Ивайловград и канят всички, които искат да се включат в това общо добро хоро под звездите.

Датите са 5, 6 и 7 септември.

Програмата: МИСТЕРИИТЕ НА ХУХЛА 2026

5 септември

120 години от бунта на хухленските жени и извоюването на църковна и училищна независимост в Хухла

100 години от възстановяването на храма „Свети Никола“ в Хухла, взривен през 1913-та година

9.00 ч. в църквата

Служба с песнопения в храма „Свети Никола“ в Хухла по повод годишнината

18.30 ч. пред църквата

Възстановка на бунта на хухленските жени от 1906-та година

20.00 ч. на площада

„Рок, поезия, джаз и хора под звездите“ – участват Мими Колева – вокал, Кулелис Костас – китара, Ралусис Сакис – хармоника, Христос Кремос – вокал, китара, Петър Кондузов – клавир, танцьори, декламатори, певци и имитатори – безспорни хухленски таланти

6 септември

16.00 часа, на площада на селото

Откриване на хухленска кулинарна изложба на клуб „Златна есен“

16.30 часа, в сградата на хоремага

Откриване на изложба с творби от Първия международен конкурс за карикатура на тема „Хухла, центърът на света“ с участието на артисти от шест континента

17.00 часа, под лозата на хоремага

Открит урок по рисуване с малки и големи на художничката Мара Латева, Почетен селянин на „Мистериите на Хухла““ на тема „Хухла, центърът на света“

19.00 часа, в амфитеатъра на връх „Свети Илия“

Гала концерт под надслов „Едно хоро, две гайди – българска и гръцка“ с участието на местни състави, танцов състав „Гагаузи“ от град Орестияда – Гърция и творчески колективи при Дом на културата в Кърджали – Музикален театър, Представителен фолклорен ансамбъл „Орфей“ и Битов оркестър, гайдари и певици.

Общо българо-гръцко хоро пред параклис „Св. Пророк Илия“

7 септември

9.00 часа, сборен пункт площада на Хухла

Екскурзия по „Пътя на Мистериите“ – до „Клепалото“, „Водопадчето светилище“ и „Камъните на Цар Дарий“ край река Арда, водач Георги Дамянов