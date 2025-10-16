Мистерии, чудовища и забавления очакват децата на Хелоуин парти в Природонаучния музей в Пловдив

С голямо вълнение Регионален природонаучен музей – Пловдив кани всички малки и големи почитатели на мистериите да отбележат най-страховитата вечер в годината – навечерието на Вси Светии.

За втора поредна година на 31 октомври, музеят ще се превърне в царство на сенки, загадки и забавления, предоставяйки на посетителите уникално изживяване с тематична атмосфера, музика и Хелоуин лакомства. Събитието ще се проведе във фоайето на Регионален природонаучен музей – Пловдив, както и в избрани зали от експозицията.

Програмата включва „Призрачни ателиета“, в които децата ще имат възможност да създадат своето любимо чудовище с помощта на подготвени шаблони и материали. „Ателие за рисуване на лица“, в което професионални художници ще превърнат участниците в истински Хелоуин герои.

Ще има и „Страховита беседа“ и „Търсене на паяци“, в които посетителите ще се впуснат в мистериозно пътешествие из залите на музея, за да откриват страховити паяци и да разгадават загадки.

Началото е в 18:00 ч., краят в 20:30 ч. Таксата за участие е 25 лв. на дете и включва участие в две ателиета, рисуване на лица и беседа.

Препоръчителна възраст на участниците е 7–12 години. Местата са ограничени, затова е необходимо предварително записване, което може да бъде направено на тел.: +359 876 025 278.

Хелоуин е празник, който се отбелязва на 31 октомври – вечерта преди християнския Ден на Вси Светии. Смята се, че води началото си от древния келтски фестивал Самхайн (Samhain), който отбелязвал края на лятото, жътвата и началото на „тъмната“ половина на годината, както и келтската Нова година. Келтите вярвали, че през тази нощ границата между света на живите и мъртвите се размива. Хората са носели страшни костюми (първоначално от животински кожи), за да прогонят злите духове или да се прикрият от тях. Съвременните обичаи са свързани с „Лакомство или пакост“ (Trick-or-treating) – деца, облечени в костюми, обикалят от врата на врата за лакомства. Издълбаване на тикви (Jack-o’-lanterns) с цел изработване на фенери от тикви със страшни или забавни лица. Костюмирани партита и украса с призрачни мотиви (призраци, вещици, черни котки, паяци и др.). Днес Хелоуин е широко разпространен празник, особено в англоезичния свят, като повечето му традиции имат вековни корени.

