Мирослава Кацарова с нова концертна програма, посветена на музика от черно-белите филми

През последните десет години джаз певицата Мирослава Кацарова създава ежегодно по една нова концертна програма, която се отличава със специфичен музикален материал, нова звучност, силни, умни аранжименти, разказани истории.

Paloma, както е заглавието на новата поредица от концерти, се появява след Singin’n’Swingin’, Desafinado, April In Paris, Cinema, Blue Moon Songs Of Billie Holiday, The New Standards, Electronic Dreams, Bluetronic и „Като в картина на Шагал“. Paloma, точно като старата мексиканска песен. Една от любимите версии на Мира Кацарова на тази песен е на Каетано Велосо. Особено важен акцент в този своеобразен музикален, но и филмов разказ, който предстои в Пловдив и София ще бъде преработката на познатите стари латино песни. Оркестрациите за струнния квартет са неконвенционални в съзвучие с типично джазовата рехармонизация, силно подчертана от класическото джаз трио: пиано, бас, барабани.

С тези нови аранжименти на пианиста Мирослав Турийски ще изпратим старата и ще посрещнем новата година на 28 декември от 21:00 ч. в Bee Bop Cafe, Пловдив (билети на място с предварителна резервация) и на 12 януари от 19:30 ч. в Софийска градска художествена галерия (билети в мрежата на Eventim).

„Тиха и сладостна носталгия по черно-белите филми на XX век, по техния саундтрак и естетика, по наивните им, но автентични настроения – това е фокусът на новата ни концертна програма. Внимателно и с любов съм избрала музикални теми, които ме изразяват и отговарят на идеала ми за песен: мелодична, красива линия, със съвършено втъкан текст в нея. В програмата съм подбрала песни с фини препратки към магическия реализъм на латиноамериканската култура като Cucurucucu Paloma, Samba de Bencao, Manha de Carnaval (Black Orpheus), Desafinado, Amapola, Mas Que Nada, Dindi и още други, повечето от тях свързани с филми. Миро Турийски е претворил стария музикален материал и преосмислил темите в него така че да звучи модернистично, но и носталгично и с уважение към оригинала.“, разказва Мирослава Кацарова.

С нея на сцената ще бъдат още Мирослав Турийски (пиано), Младен Димитров (барабани), Александър Леков (бас) и струнен квартет Perfect – Ивелина Христова и Диляна Давидова (цигулки), Мария Венкова (виола) и Антоанина Юрганджиева (виолончело).

С тези концерти Мирослава Кацарова отбелязва и още една годишнина – тази на 22-ия рожден ден на предаването ѝ по Jazz FM Radio – Desafinado.

Двата концерта се осъществяват с подкрепата на Министерство на културата.

