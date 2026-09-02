Миро, Камелия, Райна и „Остава“ сред звездите на „Свищовски лозници 2026“

Празниците ще предложат концерти, изложби, литературни събития и международна конференция, а програмата започва на 22 септември с честване на Деня на независимостта

Свищов се подготвя за традиционните празници „Свищовски лозници 2026“, които тази година ще съберат на една сцена популярни български изпълнители, местни състави и млади таланти. Сред големите имена в програмата са Миро, Камелия, Райна и рок група „Остава“.

Събитията започват на 22 септември от 11:00 часа при Паметника на Свободата с тържествено честване на Деня на независимостта на България и ритуал за полагане на венци и цветя.

На 23 септември от 19:00 часа площад „Алеко“ ще бъде домакин на рок концерт с участието на Diamant, Detonator, Румен Христов – „Трубадура“, и Broken. Ден по-късно, на 24 септември от 20:00 часа, на същата сцена концерт ще изнесе рок група „Остава“.

Миро на официалното откриване

Богата програма е предвидена за 25 септември. От 10:00 часа в къща музей „Алеко Константинов“ ще започне международна конференция по повод 100 години от основаването на Исторически музей – Свищов. Темата е „Готите по днешните български земи“ и е свързана с 1500 години от кончината на остготския крал Теодерих Велики.

От 12:00 часа пред храм „Св. Троица“ ще има благотворителен обяд за хора в неравностойно социално положение, а в 17:00 часа в Художествена галерия „Николай Павлович“ ще бъде открита 49-ата традиционна изложба на свищовски художници.

Официалното откриване на „Свищовски лозници“ е насрочено за 19:15 часа на площад „Алеко“. В концертната програма ще участват възпитаници на Школата за поп и рок изпълнители „Клуб Естрада“, групата за K-pop към ПБНЧ „Ел. и К. Д. Аврамови 1856“, Фолклорен танцов клуб „Харизма“ и Миро. Вечерта ще завърши с празнични илюминации.

Камелия и Райна също излизат на сцената

На 26 септември програмата продължава с матинето „Музика от три века“ на ансамбъл при Габровския камерен оркестър от 11:00 часа в Художествена галерия „Николай Павлович“. От 17:00 часа там ще бъде представена фотокнигата „Илюзията за смисъл“ на Свилен Начев.

Вечерната програма на площад „Алеко“ започва в 19:15 часа с участието на ФТС „Творецът“ и поп-фолк певицата Камелия.

Финалът на празниците е предвиден за 28 септември. От 10:30 часа ще бъдат обявени резултатите от Националния литературен конкурс „Свищовски лозници“ и ще бъде връчена наградата „Златно дунавско перо“. Предвидена е и музикална програма на дует „PRIMO + PRIMO“.

Закриването започва в 19:00 часа на площад „Алеко“, когато ще бъдат обявени и победителите в конкурса за домашно червено вино. Финалната концертна програма включва ДЮТА „Дунавска младост“, възпитаници от класа по народно пеене на Корнелия Чекелева и фолклорен концерт на Райна.

Организаторите уточняват, че са възможни промени в обявената програма.