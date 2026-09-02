сряда, септември 2, 2026
Последни:
Региона

Миро, Камелия, Райна и „Остава“ сред звездите на „Свищовски лозници 2026“

Недялко Тенев

Празниците ще предложат концерти, изложби, литературни събития и международна конференция, а програмата започва на 22 септември с честване на Деня на независимостта

Свищов се подготвя за традиционните празници „Свищовски лозници 2026“, които тази година ще съберат на една сцена популярни български изпълнители, местни състави и млади таланти. Сред големите имена в програмата са Миро, Камелия, Райна и рок група „Остава“.

Събитията започват на 22 септември от 11:00 часа при Паметника на Свободата с тържествено честване на Деня на независимостта на България и ритуал за полагане на венци и цветя.

На 23 септември от 19:00 часа площад „Алеко“ ще бъде домакин на рок концерт с участието на Diamant, Detonator, Румен Христов – „Трубадура“, и Broken. Ден по-късно, на 24 септември от 20:00 часа, на същата сцена концерт ще изнесе рок група „Остава“.

Миро на официалното откриване

Богата програма е предвидена за 25 септември. От 10:00 часа в къща музей „Алеко Константинов“ ще започне международна конференция по повод 100 години от основаването на Исторически музей – Свищов. Темата е „Готите по днешните български земи“ и е свързана с 1500 години от кончината на остготския крал Теодерих Велики.

От 12:00 часа пред храм „Св. Троица“ ще има благотворителен обяд за хора в неравностойно социално положение, а в 17:00 часа в Художествена галерия „Николай Павлович“ ще бъде открита 49-ата традиционна изложба на свищовски художници.

Официалното откриване на „Свищовски лозници“ е насрочено за 19:15 часа на площад „Алеко“. В концертната програма ще участват възпитаници на Школата за поп и рок изпълнители „Клуб Естрада“, групата за K-pop към ПБНЧ „Ел. и К. Д. Аврамови 1856“, Фолклорен танцов клуб „Харизма“ и Миро. Вечерта ще завърши с празнични илюминации.

Камелия и Райна също излизат на сцената

На 26 септември програмата продължава с матинето „Музика от три века“ на ансамбъл при Габровския камерен оркестър от 11:00 часа в Художествена галерия „Николай Павлович“. От 17:00 часа там ще бъде представена фотокнигата „Илюзията за смисъл“ на Свилен Начев.

Вечерната програма на площад „Алеко“ започва в 19:15 часа с участието на ФТС „Творецът“ и поп-фолк певицата Камелия.

Финалът на празниците е предвиден за 28 септември. От 10:30 часа ще бъдат обявени резултатите от Националния литературен конкурс „Свищовски лозници“ и ще бъде връчена наградата „Златно дунавско перо“. Предвидена е и музикална програма на дует „PRIMO + PRIMO“.

Закриването започва в 19:00 часа на площад „Алеко“, когато ще бъдат обявени и победителите в конкурса за домашно червено вино. Финалната концертна програма включва ДЮТА „Дунавска младост“, възпитаници от класа по народно пеене на Корнелия Чекелева и фолклорен концерт на Райна.

Организаторите уточняват, че са възможни промени в обявената програма.

Вижте още

PHILLGOOD MONTH превръща Пловдив във фестивален град през юли

Недялко Тенев

Изчерпаха се средствата по „Гражданска активност“ от програма „Култура“ на Пловдив

Недялко Тенев

Богата културна програма очаква жителите и гостите на Плевен от 7 до 10 юли

Недялко Тенев

Pin It on Pinterest