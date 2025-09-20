събота, септември 20, 2025
Министър Петкова и Икономическия и социален съвет с отговори за еврото в Казанлък

На 25 септември 2025 г. в Младежкия дом в гр. Казанлък ще се проведе регионална дискусия на тема „Ефектът на еврозоната“, организирана от Икономическия и социален съвет като част от Националната информационна кампания за въвеждането на еврото в България.

Целта на инициативата е да събере на едно място представители на правителството, ключови институции, работодателски, синдикални и граждански организации, както и експерти, които да дадат отговори на най-често задаваните въпроси на гражданите и бизнеса за предстоящия преход към еврото.

Събитието ще бъде открито в 9:30 часа от Зорница Русинова, председател на ИСС, Теменужка Петкова, министър на финансите и Галина Стоянова, кмет на Казанлък.

В рамките на дискусията ще бъдат обсъдени теми като:

• Ефекти на еврозоната върху конкурентоспособността и инвестициите с участието на представители на Министерството на финансите, БНБ и работодателските организации;

• Влияние върху доходите и цените, темата ще бъде представена от експерти от КНСБ, НАП и КЗП;

• Практическа информация за гражданите, в която представители на МВР и „Български пощи“ ще говорят по въпроси, свързани с безопасността, сигурността на плащанията и услугите на пощите при обмяната на валута;

Инициативата подчертава ангажимента на ИСС, членовете на Съвета и институциите да предоставят обективна, прозрачна и на достъпен език информация към обществото и това да се случи във възможно най-много населени места. Събитията в различни точки на страната са важни за изграждането на доверие в положителния ефект от присъединяването към еврозоната, както и за предотвратяване на дезинформация по теми, които засягат ежедневието на хората.

