Министър Кирилов се запозна с политиките на Община Габрово в сектор здравеопазване

Министърът на здравеопазването проведе работна среща със заместник-кмета на Община Габрово арх. Николай Меразчиев, на която бяха обсъдени актуални предизвикателства и добри практики в сферата на здравеопазването и социалните дейности.

В дискусията участваха директорът на дирекция „Образование и социални дейности“ Севдалина Ненкова, ръководителят на Превантивно-информационния център към общината Габриела Йосифова и директорът на ДКЦ 1 – Габрово д-р Нели Ноева.

Основен акцент в разговора беше недостигът на медицински кадри, особено в детското и училищното здравеопазване. Пред министъра беше представена стипендиантската програма, приета от Общинския съвет, която цели да насърчи обучението по специалности с дефицит на кадри – сред тях и професията медицинска сестра, която след проведения конкурс ще предоставя финансова помощ на двама студенти. В тази връзка бе коментирана и промяната в законодателството и въведената „защитена професия“ за сестрите, като инструмент за устойчиво кадрово обезпечаване.

Министърът беше запознат с третата интегрирана териториална инвестиция, която Община Габрово подаде, насочена към интегрирани здравни и социални услуги, която вече е одобрена на първи етап. Проектът цели подобряване на достъпа до грижи и подкрепа за уязвими групи и е част от стратегическите усилия на Габрово за социална иновация.

Особено внимание беше отделено на работата на Превантивно-информационния център, който предлага пълен спектър от услуги за хора със зависимости – от консултиране и терапия до групи за взаимопомощ. Габрово е единствената община в страната, в която функционира специализиран консултативен център за жени със зависимости – модел, който предизвика интерес и признание от страна на министъра.

Срещата потвърди ангажимента на местната власт към устойчиво здравеопазване, социална подкрепа и иновативни решения в полза на общността. Министърът отбеляза, че там където местната власт и здравните власти работят заедно, резултатите са на лице.

В рамките на своята визита днес в Габрово министър Силви Кирилов участва в откриването на вертолетната площадка изградена на територията на МБАЛ “Д-р Тота Венкова”, посети отделения в болницата, проведе среща с лекари и специализанти, както и с ръководители на териториални структури и областния управител. Министърът посети и белодробната болница “Пенчо Семов”.

