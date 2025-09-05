Министър Бачев откри XXVI Международен куклено-театрален фестивал „Двама са малко – трима са много“ в Пловдив

26-тото издание на Международния куклено-театрален фестивал „Двама са малко – трима са много“ и 12-тия Международен фестивал за улични изкуства „TheatAir“ превзеха центъра на Пловдив с бляскави, пищни и вълнуващи събития през вчерашния ден. Докато в уютната сграда на Държавен куклен театър Пловдив се откриваше изложба на обичания куклен актьор Панайот Добрев-Понко, следвана от представлението „Кентървилският призрак“ и церемония по официално откриване в двора, в Цар Симеоновата градина вървеше програма с куклена миниатюра за един зрител на Държавен куклен театър – Пловдив и представления на Куклен театър „Мале-мале“, България, Театър „Карлсон Хаус“, Русия и Томас Херфорд, Германия. Около 21 часа от Виенския павилион тръгна шествие с крайна точка Римския стадион. Там публиката се наслади на впечатляващия спектакъл „Драгониус“ – огнено-акробатично шоу на „Театър на огъня и сенките Fireter“, България. Паралелна програма имаше и в парк Дондукова градина.

Организатори на двата фестивала са талантливите екипи на СНЦ „КМТФ „Двама са малко – трима са много“ и Държавен куклен театър – Пловдив с финансовата подкрепа на Община Пловдив и Министерство на културата. Сред многобройните гости на официалното откриване бе министърът на културата Мариан Бачев.

„Министерството на културата високо оценява усилията на организаторите да съхраняват и развиват традицията на този престижен културен форум, който вече няколко десетилетия утвърждава Пловдив като средище на значими театрални срещи и предоставя сцена за смели експерименти и за диалог между творци и публика. Това е причината и тази година фестивалите да се реализират и с подкрепата и под патронажа на Министерство на културата“, каза министър Бачев.

Той поздрави екипите на Държавен куклен театър – Пловдив и на Община Пловдив, партньорите и всички, които със своя труд и вдъхновение правят възможно провеждането на 26-ия Международен куклено-театрален фестивал „Двама са малко – трима са много“ и 12-ия Международен фестивал за улични изкуства TheatAir. Министър Бачев пожела успех на участниците, а на публиката – незабравими срещи с изкуството и неговите най-искрени и въздействащи форми.

Поздрав към присъстващите отправи и заместник-кметът по култура, археология и туризъм Пламен Панов.

„Много съм щастлив, че съм част от това събитие. Ако трябва да говорим за „Двама са малко – трима са много“ – традиционен фестивал и емблема на нашия град, трябва да кажем, че той е живата проекция от работата на Кукления театър, на този директор и на този екип. Програмата предлага и силно национално и международно участие, и много иновации. С подкрепата на Община Пловдив екипът на Кукления театър и този директор поставиха за първи път в България роботите и изкуственият интелект в центъра на сценичните изкуства. Точно заради усилията на екипа, кметът на Пловдив г-н Костадин Димитров, тогава районен кмет на „Тракия“, подкрепи идеята Кукленият театър да има свой филиал в района. Тази година в бюджета заложихме 100 000 лв., за да може екипът да си завърши проектирането на тази база. Добрата новина, която днес кметът г-н Костадин Димитров ми сподели е, че на първата сесия на Общинския съвет ще се гласува решение, което ще позволи на имота да има сграда и тя да се превърне в база на Кукления театър„, каза Пламен Панов, а новината бе посрещната с бурни аплодисменти.

Най-развълнувани във вечерта бяха домакините. От името на сдружение „Двама са малко – трима са много“ поздрав към гостите отправи Евелина Кьосовска, председател на сдружението и режисьор в театъра. Огромни благодарности към участниците, партньорите и съмишлениците поднесе директорът на Кукления театър – Петър Влайков, като най-голяма той определи към вярната публика, която неизменно и предано подкрепя трупата.

26-тият Международен куклено-театрален фестивал „Двама са малко – трима са много“ (4 – 9 септември 2025 г.) представя богат репертоар от български и международни спектакли за деца и възрастни. Програмата включва класически и съвременни заглавия от водещи куклени и драматично-куклени театри от България и международни участия от Хърватия, Полша, Чили, Иран, Словения, Нидерландия. Съпътстващата програма включва изложби, представяне на списание, на документални филми, дискусии, концерти и артистични вечери на открита сцена.

12-тият Международен фестивал за улични изкуства „TheatAir“ представя богата програма от спектакли на открито, уличен театър, шествия и работилници в 5 парка в различни райони на Пловдив – Централен, Тракия, Северен и Южен (4 – 7 септември). Фестивалът е ориентиран към свободен достъп и широка публика в различни градски зони и популяризира уличните форми на куклено, цирково, музикално и визуално изкуство, като превръща емблематични пловдивски пространства в сцени за пърформанси и спектакли в открита градска среда.

