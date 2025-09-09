Минало и настояще си дават среща в старозагорското село Змейово
Посетителите на занаятчийска среща „Живото наследство“ ще се запознаят с произведенията на майстори от региона и техните автентични занаяти
В старозагорското село Змейово за първи път ще се проведе занаятчийска среща „Живото наследство“. Нишките на миналото ще се вплетат в настоящето на 20 септември 2025 г. (събота), от 10.00 ч., на центъра на Змейово.
Организатори са местното Народно читалище „Пробуда – 1928“, кметството на селото, с подкрепата на Община Стара Загора.
Добре дошли са всички желаещи да се докоснат до изкуството, създадено с ръце, сърце и вековна памет. Посетителите ще се запознаят с произведенията на майстори от региона и техните автентични занаяти като художествени плетива, везбарство, сапунджийство, дърводелство, стъклопис, накити, грънчарство.
Водещ мотив за организиране на събитието е запазване и предаване на поколенията на изчезващи занаяти, представянето им пред повече хора и предизвикване на интерес към тях.