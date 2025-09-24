Микрофест „Три за щастие“ се завръща в Габрово на 27 септември

На 27. септември за трета поредна година Микрофестът на творческия колектив Capturing Creativity завладява Габрово с майсторска селекция от визуални изкуства, примамливи занаятчийски ателиета и класни музикални изпълнения.

Тазгодишното издание се разполага на четири локации в кв. „Шести участък“ и започва точнo в 11 ч. до Дечковата къща с поредицата от работилници „Ръчно сътворено“ за изработка на кожени тефтери с Вера Георгиева, а от 13 ч. на микроплощада пред Бира Стрелка добре познатата габровска художничка Невена Екимова ще посвети публиката в тайната на щамповането на текстилни торби. Записването за нея става през онлайн формата на: tinyurl.com/33neh7z7. Точно в 19 ч. е обявено откриването на новосъздадения стенопис в присъствието на неговия автор художника Кром Багелски, което ще премине в среща-разговор с автора. Новото му произведение е вдъхновено от бубарството, дало поминък на няколко местни поколения в Шести участък и ще илюстрира този факт, красейки ключова фасада в квартала.

И тази година Микрофестът поднася на габровци завидна музикална програма, курирана от Васил Хаджигрудев. След концерти в бившия Техникум по текстил, градски автобус и емблематичния подлез в Габрово, тази година Микрофестът открива сцена до храм „Света Троица“, където от 20 ч. започва дебютният за Габрово концерт на дуото Глас и акордеон – Деси Андонова и Илко Градев. Отново там в 21 ч. са авторските изпълнения на изгряващата група Mono and the Stereos. Фестивалът приключва с диджей сет на Деси, който започва след 22:30 ч. в Народно читалище „Будителите“ в „Шести участък“.

„Оставаме верни на традицията на Микрофеста, основан от Росина Пенчева, да показва свежи автори от разнообразни поприща, като вдъхновява и дава повод за гордост на габровци. С радост припомням, че точно заради първото издание на Микрофеста „Нови тъкачи за Габрово“, Росина бе отличена в класацията „40 до 40“ на Дарик радио. Тазгодишната програма дава нов прочит на занаятите и предлага съвременни форми на визуални изкуства и музикални изпълнения в уютната среда на любимия на всички квартал Шести участък“, споделя Виолета Янева – нов член на колектива и организатор на проявата.

Посетителите на третото издания на Микрофеста все още имат възможност да разгледат кулминацията на миналогодишното издание – триизмерната скулптура Инфундибулум на Невена Екимова, която преобрази трайно подлеза до автогарата.

В паузите между активностите в програмата на Микрофеста изкушените от занаятите могат да отскочат до музея на открито „Етър“, за да разгледат друга дейност с участието на Capturing Creativity – изложбата „Новото ценно: Съвременно занаятчийско изкуство от България“, която представя над 100 творби от 41 автори*. Еклектичната селекция включва както майстори, които работят с традиционни техники, така и дизайнери и занаятчии, като за всички тях е характерно, че изработват оригинални изделия със съвременно приложение. Идеята за изложбата е на проф. д-р Светла Димитрова, която кани за куратор посланикът на занаятчийската мрежа Хомо Фабер – Росина Пенчева. Изложбената инсталация е дело на арх. Антонина Илиева и екип.

Трима от участниците в изложбата са били избрани сред артизаните в биеналето за съвременни занаяти „Хомо Фабер“ във Венеция, чиито куратор е швейцарската фондация Микеланджело – партньор на изложбата. Над 15 от участниците създадоха творби по повод изложбата, а сред любопитните изделия са „Боянският Съноход“ – многокнижен глаголически ръкопис, гладиаторска маска, облицована в деним, напукани керамични кръгове, дървена маса за шах с порцеланови фигури и сребърни нанизи – интерпретация на Дъбенското съкровище.

Микрофестът „Три за щастие“ се организира по повод 165 години от обявяването на Габрово за град и в подкрепа на кандидатурата на Габрово за Европейска столица на културата 2032. От 2017-а Габрово е и част от мрежата на ЮНЕСКО за Творчески градове на занаятите и народното изкуство. Проектът е частично финансиран от Фонд Култура 2025 на Община Габрово.

За артистите в програмата на Микрофест „Три за щастие“:

Кром Багелски е художник от съвременен тип, неустоимо привлечен към спомените и мистериите на миналото. Кръжи в орбита Лондон-София, но огрява и навсякъде помежду, включително и нашия квартал. Творческият му устрем се изразява в рисунка, живопис, стенопис и скулптура. Всеизвестни са мащабните му стенописи върху стени, фасади, комини и изоставени сгради из цялата страна, които носят нещо вечно и нещо наскоро сънувано.

„Глас и акордеон“ е вълнуващ нов проект, в който гласът среща чувствеността на акордеона. Деси Андонова и Илко Градев представят своя първи съвместен албум – изящна селекция от емблематични композиции от 30-те и 40-те години на XX век, както и авторското парче Dance of Liberation. Всяка интерпретация е дълбоко лична, изпълнена едновременно с почит към оригинала и с фина съвременна чувствителност.

Mono and the Stereos е нова-новеничка българска банда, сформирана в началото на 2025 и набираща популярност с астрономическа скорост. От сцените на водещи софийски клубове, през разнообразни по размер и апокрифност пространства из страната (включително в Габрово!) до мащабни събития като Варуша Юг и нашия Микрофест – нищо не може да спре четирите талантливи момчета, бъкащи от младежка енергия, примесена с носталгия и романтика. Стилово групата съчетава фолк и рок с влияния от инди и кънтри – еклектичен, но смислен саунд, в който всеки припознава нещо свое.

Микрофест (capturing-creativity.com/mikrofest) е формат на творческия колектив Capturing Creativity, стартирал през 2023 г. – еднодневно събитие в есенно Габрово, което събира на живо творци и публика за празник на културата и общността. Събитието се отличава с бутиков микс от визуални изкуства, музика и социални преживявания в нетипични локации, като акцентът е върху преизползването на материали, „направи си сам“ подхода и инициативите „отдолу нагоре“. Постоянният екип на Микрофест се състои от Росина Пенчева – съосновател, продуцент и куратор, Васил Хаджигрудев – музикален директор и съосновател, Гергана Лазарова-Рънкъл, сценограф и художник, Невена Екимова – художник и копирайтър и Виолета Янева – организатор събития. Всички те привличат и безброй съмишленици, за да се случи това специално събитие.

Освен преживяването на място, фестивалът документира събитията чрез текстове, снимки и видеа, създавайки онлайн архив, който запазва духа и типичния за колектива стил на Микрофеста за поколенията (youtube.com/@capturing.creativity.since2013).

Селектираните автори в изложбата „Новото ценно“ са: Адриана Герасимова, Албена Джокова, Александра Георгиева – Sashettu, Александра Камбурова – Tulipa, Ангелина Цветкова, Антоанета Рамджулска – Ramjuly, Атанас Константинов – Artefakti, Боряна Хаджиминчева – БОД, Георги Троянов, Димитър Николаев, Димитър Станков, Евгения Цанкова, Емилиaн Бонев, Жаклина Жекова, Женя Адамова, Константин Златев, Лилиан Щерева, Людмил Йорданов, Нева Балникова, Николай Сърдъмов, Рами Хамуд, Силвия Чанева, Стопàн, Студио tochka & tochka, Христо Тоцев, Цветана Недева-Силвион – Kinderlist, Цветелина Алексиева, сем. Чушкареви, Яна Танковска, Яна Юнакова, Esnaf Toys, Mano de Ana, Maria’s Nature Toys, Mental Syndicate, NO\ON Design Studio, Ornamento, Pottery & Poetry, Rosie Eisor, Tikla, Twisted Mud Studio, &HUE.

capturing-creativity.com/novoto-tsenno

