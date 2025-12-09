МИГ – Чирпан с одобрена трета Стратегия за Водено от общностите местно развитие  

Третата Стратегия за водено от общностите местно развитие (ВОМР) на МИГ – Чирпан е официално одобрена от Министерството на земеделието и храните. Общата стойност на стратегията е 5 867 400 лева. Това стана ясно от обявеното класиране по процедура № BG06AFSP001-01.001.

Одобрението представлява значимо признание за професионалната работа на екипа на МИГ – Чирпан и активното участие на местната общност. Новата стратегия – ВОМР ще подпомогне малките и средните предприятия, земеделските производители, иновациите и инициативите за подобряване качеството на живот, като създава нови възможности за устойчиво развитие на региона.

Кметът на Община Чирпан Ивайло Крачолов подчерта стратегическото значение на резултата и припомни, че решението му за подкрепа и сътрудничество на МИГ в края на 2019 г. е било целенасочено с дългосрочна визия:

„Одобрената стратегия още веднъж доказва, че когато градим работещи партньорства и разчитаме на местния потенциал, резултатите са налице. МИГ – Чирпан бе изведен с приоритет по инициатива на общинското ръководство, за да дадем нов импулс за развитие на района и днес виждаме, че последователната работа и отговорност носи реални ползи за общината.“

Той допълни, че изминалият програмен период ясно показва ефекта от съвместната работа: „Работата на специалистите в МИГ, ръководени от изп. директор Деляна Николова, обосновава, че устойчивото развитие е възможно чрез взаимодействие между местната власт, бизнеса, гражданския сектор и институциите. Реализираните проекти подобриха качеството на живот, създадоха нови икономически възможности и укрепиха ролята на МИГ като двигател на местното развитие.“

Съвсем скоро Местната инициативна група ще предостави допълнителна информация за предстоящите мерки и възможностите за финансиране в рамките на одобрената стратегия.

