вторник, декември 9, 2025
МИГ – Чирпан с одобрена трета Стратегия за Водено от общностите местно развитие  

Третата Стратегия за водено от общностите местно развитие (ВОМР) на МИГ – Чирпан е официално одобрена от Министерството на земеделието и храните. Общата стойност на стратегията е 5 867 400 лева. Това стана ясно от обявеното  класиране по процедура № BG06AFSP001-01.001.  

Одобрението представлява значимо признание за професионалната работа на екипа на МИГ – Чирпан и активното участие на местната общност. Новата стратегия  – ВОМР ще подпомогне малките и средните предприятия, земеделските производители, иновациите и инициативите за подобряване качеството на живот, като създава нови възможности за устойчиво развитие на региона. 

Кметът на Община Чирпан Ивайло Крачолов подчерта стратегическото значение на резултата и припомни, че  решението му за подкрепа и сътрудничество на МИГ в края на 2019 г.  е било целенасочено с дългосрочна визия: 

„Одобрената стратегия още веднъж доказва, че когато градим работещи партньорства и разчитаме на местния потенциал, резултатите са налице. МИГ – Чирпан бе изведен с приоритет по инициатива на общинското ръководство, за да дадем нов импулс за развитие на района и днес виждаме, че последователната работа и отговорност носи реални ползи за общината.“ 

Той допълни, че изминалият програмен период ясно показва ефекта от съвместната работа: „Работата на  специалистите в МИГ, ръководени от изп. директор Деляна Николова, обосновава, че устойчивото развитие е възможно чрез взаимодействие между местната власт, бизнеса, гражданския сектор и институциите. Реализираните проекти подобриха качеството на живот, създадоха нови икономически възможности и укрепиха ролята на МИГ като двигател на местното развитие.“

Съвсем скоро Местната инициативна група ще предостави допълнителна информация за предстоящите мерки и възможностите за финансиране в рамките на одобрената стратегия.

