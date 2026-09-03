Мездра отбелязва 141 години от Съединението с тържество и зрелищно състезание по калистеника

Празничната програма на 6 септември включва церемония на площад „България“, музикални и танцови изпълнения и първото по рода си състезание Battle of Legends в града

Мездра ще отбележи 141-вата годишнина от Съединението на Княжество България и Източна Румелия с общоградско тържество на 6 септември 2026 г.

Празничната програма ще започне в 10:00 часа на площад „България“ с ритуал по издигане на знамената на Република България, Европейския съюз и Община Мездра.

Приветствие към жителите и гостите на града ще отправи кметът на общината Иван Аспарухов.

В художествено-музикалната програма ще участват Групата по художествено слово и Вокална група „Детски свят“ към Центъра за подкрепа за личностно развитие, както и Фолклорен танцов ансамбъл „Мездра – Джуниър“ към НЧ „Просвета 1925“.

За първи път състезание по калистеника в Мездра

Празникът ще продължи със спортна програма. От 11:00 часа в Зоната за култура пред градското читалище за първи път в Мездра ще се проведе състезание по калистеника.

Организатор е Battle of Legends в партньорство с Община Мездра.

Участниците ще премерят сили в две дисциплини – „Freestyle“ (свободен стил) и „Strength Wars“ (База). Общият награден фонд е 300 евро.

От Община Мездра отправят покана към жителите и гостите на града да се включат в честванията по случай Деня на Съединението.