Метеорологична обстановка в Силистра

В Силистренска област до обяд са отчетени между 12 и 15 литра валежи на квадратен метър.

Според прогнозите, сумарните валежи до утре сутрин могат да достигнат около 60–65 литра на квадратен метър, което съответства на червения предупредителен код за обилни дъждове, съобщават от Метеорологичната обсерватория в Силистра. Оттам уточняват също така, че дъждът ще вали равномерно през целия ден, без екстремни порои, каквито бяха наблюдавани при предишни циклони.

Освен обилните валежи, в региона се наблюдава умерен вятър с максимални стойности до 10 метра в секунда. Вижте повече тук: https://bnr.bg/…/znachitelni-valeji-v-silistrensko-no-bez…

