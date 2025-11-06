Метални съдове за пепел са разположени на площадките за разделно събиране на отпадъци в Габрово

Над 800 метални кофи за пепел са разположени на площадките за разделно събиране на отпадъци в град Габрово през месец октомври.

Пепелта от съдовете ще се извозват по график от ОП „Благоустрояване“.

Във връзка с началото на отоплителния сезон, Община Габрово напомня, че изхвърлянето на отпадъците от битовото отопление е задължително да става на определените за целта места, а именно в металните съдове за пепел.

Една от най-честите причини за необратимо повреждане на контейнерите за разделно събиране на отпадъци е изхвърлянето на тлееща пепел от печки и котли. Затова е важно изхвърлянето на пепел да се случва в предназначените за тази цел метални съдове и след като сме сигурни, че няма горящи въглени.

