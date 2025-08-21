Местят учениците от I до III клас на II СУ в друго училище заради ремонта на сградата

Докладна за преместване на учениците от I до III клас на II СУ „Проф. Никола Маринов“ в друго училище ще разгледат общинските съветници в Търговище на заседанието си на 28 август. Преместването е наложително заради ремонтите в училището, които се извършват по Националния план за възстановяване и устойчивост.

Предвижда се 12-те паралелки с общо 288 деца в тях да бъдат преместени в сградата на IV ОУ „Иван Вазов“ от 15 септември до завършване на обновяването.

Децата от IV до XII клас ще продължат да учат в сградата на II СУ. В писмо до Община Търговище директорът Анета Куманова информира, че строителната фирма „Менкаура“ ЕООД ще изпълнява ремонтите на всеки етаж поетапно, с цел недопускане на нарушения в учебния процес. Фирмата поема ангажимент за осигуряване на безопасни условия за всички ученици и присъстващи в обекта, както и за стриктен контрол в зоната на строителство. За учениците и строителите ще бъдат обособени различни входове, като вътрешното пространство ще бъде организирано и преградено по начин, който няма да позволява смесване на потоците.

Независимо от поетите ангажименти от страна на изпълнителя, с оглед възрастовата група на учениците от I до III клас и необходимостта от гарантиране на спокойна и сигурна среда, директорът на училището предлага учебният процес за тях да бъде временно преместен в друга образователна институция.

Проведени са срещи и с ръководството на Регионалната дирекция за национален строителен контрол, откъдето са дали положително становище за организиране на учебния процес по посочения начин.

Припомняме, че дейностите във II СУ предвиждат поставяне на външна топлоизолация, ремонт на покрива и различните инсталации. Предвижда се изграждане на фотоволтаична инсталация и цялостен ремонт на системата за отопление. Обновен ще бъде и физкултурният салон. Заложено и изграждането на асансьор, както и на санитарен възел за хора с увреждания. Планираните ремонти по проекта възлизат на 4,26 млн. лв.

Докладната за преместването на децата е публикувана в уебсайта на Община Търговище: https://targovishte.bg/wps/portal/municipality-targovishte/municipal-council/meetings/Sesia28.08.2025

