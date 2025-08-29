Местният парламент в Мездра прие Общински годишен план за социалните услуги през 2026 г.

Общински съвет (ОбС) – Мездра прие Общински годишен план за социалните услуги през 2026 г. на територията на община Мездра. Решението беше взето единодушно на августовската сесия на местния парламент.

„Община Мездра има ефективно работеща система от социални услуги, съответстваща на действащите политики на европейско, национално и местно ниво, се казва в документа. Социалната политика е фокусирана върху нуждите от социални услуги и възможностите за социално включване на уязвимите общности и рискови групи.“

В годишния план са посочени социалните услуги и броят на техните потребители, за които ще бъде осигурено финансиране от държавния бюджет през следващата календарна година:

• Информиране, консултиране и обучение за реализиран е на социални права и за развиване на умения (общодостъпна социална услуга),

• Информиране и консултиране (специализирана),

• Застъпничество и посредничество (специализирана),

• Терапия и рехабилитация (специализирана),

• Обучения за придобиван е на умения (специализирана),

• Подкрепа за придобиван е на трудови умения (специализирана),

• Дневна грижа за деца с трайни увреждани я (специализирана),

• Асистентска подкрепа (специализирана),

• Резидентна грижа за деца без увреждания (специализирана),

• Резидентна грижа за пълнолетни лица с интелектуални затруднения (специализирана),

• Резидентна грижа за лица в надтрудоспособна възраст без увреждания (специализирана),

• Осигуряване на подслон за лица в кризисна ситуация – бременни и майки с деца до 3-годишна възраст,

• Осигуряван е на подслон за деца, пострадали от домашно насилие и деца, жертви на трафик.

Посочените социални услуги ще бъдат предоставяни на повече от 450 потребители в Център за обществена подкрепа, Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства, Комплекс социални услуги за деца и лица с увреждания, Център за настаняване от семеен тип (ЦНСТ) за деца без увреждания №3, ЦНСТ за деца и младежи с увреждания №1 и №2, Защитено жилище за лица с умствена изостаналост №1 и №2, Преходно жилище, Дом за стари хора и специализирана социална услуга „Асистентска подкрепа“.

Допълнително ще продължат да бъдат предоставяни интегрирани здравно-социални услуги на самотно живеещи лица с увреждания и възрастни хора в надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, както и социалната услуга Майчин център, финансирани по европейски проекти.

ОбС прие финансов отчет за второто тримесечие на т. г. на „МБАЛ – Мездра“ ЕООД и извършени през м. г. от „ВиК“ ООД – Враца инвестиции във ВиК-а инфраструктурата на територията на общината и преминаване на придобитите инвестиции (активи) в управление на Асоциация по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Враца.

Местният парламент реши също са бъдат отдадени под наем за срок от 10 години чрез провеждане на публичен търг язовир „Под селото“ в землището на с. Долна Кремена и язовир „Крапец“ в землището на с. Крапец, към които има проявен инвеститорски интерес за ползването им за спортен и любителски риболов, воден туризъм и отдих.

Общинските съветници дадоха съгласие за издаване на разрешително на „Ледена“ ЕООД – София за водовземане от водовземно съоръжение от каптиран извор в м. „Буешко езеро“ в землището на с. Руска Бела и за безвъзмездно право на ползване от страна на Врачанска епархия за поставяне на преместваем обект – православен храм-параклис, в поземлен имот – частна общинска собственост в землището на с. Злидол.

