Местната общност в хасковското село Узунджово приветства Концепцията на Община Хасково, която предвижда пълна модернизация и обновяване на ОУ „Любен Каравелов“.

В училището учат над 170 деца, то е средищно и там основното си образование получават ученици от няколко села.

Публичната консултация с широката общественост на с. Узунджово се проведе в една от залите на ОУ „Любен Каравелов“ и събра на едно място деца, родители, преподаватели и много местни хора. В дебата за бъдещото обновяване на училището се включи и кметът на Узунджово Димитър Ничев.

Концепцията „Интегриран подход за устойчива екосистема Хасково-Пловдив“ е преминалата административно съответствие и допустимост. Тя дава комплексно решение на идентифицирани проблеми в ИТСР и ПИРО на общини от ЮЦР чрез колаборация на дейности от здравеопазване, наука, образование, икономика, околна среда, пазар на труда. Предвидените инвестиции ще се осъществяват на територията на 11 общини от 3 области и ще бъдат изпълнявани от 5 партньора – Община Хасково, Община Пловдив, МБАЛ Хасково АД, Тракийски университет – Стара Загора (филиал – Хасково) и Фондация ХАЛО. Концепцията предвижда изпълнението на 14 дейности.

Дейностите, които ще се изпълняват на територията на село Узунджово включват:

– Модернизация на образователната среда в ОУ „Любен Каравелов“, с. Узунджово

Основен ремонт, реконструкция, обновяване на образователната инфраструктура с подмяна на вътрешни инсталации, настилки, облицовки, обновяване на физкултурен салон, изграждане на ФЕЦ за собствена употреба, ремонт на откритите площадки за игра. Въвеждане на мерки за енергийна ефективност и въвеждане на достъпна среда до всички нива на сградата, в т.ч. приспособяване на санитарно-хигиенни помещение за хора в неравностойно положение. Облагородяване и озеленяване на прилежащите части и дворно пространство.

– Училище на бъдещето

Мерки за десегрегация, ученическо участие и иновативни методи за приобщаване с изследване на нагласите и нивото на сегрегация. Методологията включва 80 анкети на училище (50 ученици и 30 родители) и фокус група с учители; Актуализиране на училищни програми за десегрегация за всяко партниращо училище, отразяваща резултатите от изследването и спецификите на училищната общност. Ще бъдат организирани работни срещи със специалисти и училищен персонал; Обучения за учители по приобщаващо преподаване и социално-емоционално учене от двете училища. Ще се премине през обучения за създаване на позитивна дисциплина в класната стая, използване на социално-емоционално учене и ефективни методи за преподаване в разнообразна среда; Обучения по клубни дейности, ученически парламент и STEM подходи – подготовка на учители; Създаване на клубове по Европейски ценности: Научни клубове „Сай Хай“ за социални и екологични проблеми; Ученически парламент и ПГБ – внедряване на авторската програма ХАЛО за училищен граждански бюджет (ПГБ); Работни посещения между училищата по два пъти годишно и ще включват наблюдение на уроци, дискусии и планиране на съвместни дейности; Съвместни празници, състезания и фестивали – на всеки два месеца за ученици от двете училища; Работилници с родители и деца от двете училища с фокус: родителско участие, общуване, културни различия и сътрудничество; Срещи с вдъхновяващи личности и културни институции – регулярни срещи с личности, които могат да мотивират учениците чрез личен пример – успешни професионалисти, творци, активисти; Съвместни екскурзии за ученици от двете училища – съвместни екскурзии веднъж годишно, в които ще участват ученици от двете училища; Мониторинг на нагласите и напредъка. В края на втората и третата година провеждане на мониторинг на ефекта от дейностите – чрез повторни анкети и фокус групи. Данните ще се използват за адаптиране на подходите и планиране на бъдещи интервенции. Менторска подкрепа за учители и училищни екипи. През целия период осигуряване на менторска подкрепа от външни специалисти – обучители, фасилитатори, психолози.

– Живот с движение и смисъл

Интегрирана програма за здраве, доброволчество и участие на възрастните хора в общността. Проучване на нуждите, интересите и здравния статус на възрастните хора в ЮЦР; Интерактивни обучения и менторска подкрепа за екипи от читалища и пенсионерски клубове за повишаване на капацитета им да работят с възрастни хора на теми: активиране чрез културни дейности, доброволчество, грижа за психичното здраве, иновативни форми на комуникация и включване в обществения живот. Участниците ще получат менторска подкрепа от експерти в продължение на 18 месеца след обучението; Програма „Сребърни доброволци“ – включването в доброволчески дейности в библиотеки, читалища, училища, дневни центрове и социални заведения; Програма за граждански бюджети в 3 общини. Кампания „Здраве и готовност“, поредица от събития в 30 читалища – консултации с лекари, парамедици и психолози за превенция на хронични заболявания, обучения по първа помощ, действия при бедствия и психо-социална подкрепа. Програма „Хапче за движение“ – адаптирана физическа активност. В 30 населени места – ежеседмични занимания (йога, народни танци, гимнастика за хора със ставни проблеми, скандинавско ходене, разходки по „зелени маршрути“); Здравеопазване и превенция чрез телемедицина и обучения, провеждане на скринингови прегледи за основни здравословни рискове (зрение, слух, диабет, хипертония), обучения с медицински специалисти относно здравословно хранене, двигателна активност и управление на стреса; Социална активизация и взаимопомощ – Създаване на „Съседски мрежи за взаимопомощ“ – неформални групи от възрастни хора, които си помагат с ежедневни дейности (пазаруване, придружаване до личен лекар, домакински задачи). Групите ще бъдат подкрепяни логистично и методически от екипа на проекта. Организиране на регулярни групи за споделяне „Животът сега“, в които се обсъждат теми като самота, загуба и позитивно остаряване; Събития с участието на възрастни хора – фестивали на активния живот с представяне на умения, хобита, кулинарни традиции и занаяти на възрастните хора; Оценка на въздействие – заключително проучване, базирано на същата методология като началното за оценка на ефекта от проекта.

– Социално-икономическа интеграция на маргинализираните общности в Хасково – субсидирана заетост за 10 лица за период от 20 месеца.

Facebook

Twitter



Shares