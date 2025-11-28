Местната комисия подарява книжката „Родопските художници“ на участниците в Арт терапевтичните ателиета

В Музей галерия ,, Петър Пиронков “ в кв.Устово се проведе Арт терапевтично ателие „Цветни емоции“ с петокласници от СУ „Св.Св.Кирил и Методий“- гр.Смолян .

Това съобщи секретарят на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни / МКБППМН/ Сийка Алексиева.

Под ръководството на специалистите – психолози Елена Бончева и Павлина Красина, както и художника Петър Пиронков децата успяха да разберат как да поставят граници в комуникацията и качествено да взаимодействат със съучениците си.

Участниците получиха книжка,, Родопските художници“, която е издадена със съдействието на МКБППМН и е предназначена за участниците в провеждащите се Арт ателиета.

Екипът се надява, че тези занятия, които се провеждат в автентична родопска къща ще изградят у подрастващите естетическа култура към изкуството, коментира Алексиева.

Facebook

Twitter



Shares