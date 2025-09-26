Местна комисия за борба с трафика на хора проведе обучение за служители на „Гранична полиция“

Информационна сесия за служители на ГД „Гранична полиция“ бе проведена от Местната комисия за борба с трафика на хора – Община Варна, дирекция „Превенции“ в партньорство с Националната комисия за борба с трафика на хора.

Обучението бе на тема „Трафик на хора. Съвременно робство“ и има за цел повишаване познанията и подготовката на служителите от „Гранична полиция“, работещи на терен, за разкриване и предотвратяване на престъплението „Трафик на хора“, идентификация и подкрепа на жертвите на това престъпление, повишаване на чувствителността на обществото по темата.

Пред служителите бяха представени законодателната рамка, видовете експлоатационни цели, дейността на Националната и Местната комисии за борба с трафика на хора, националния механизъм със стандартните оперативни процедури за насочване и подпомагане на жертвите на трафик на хора, предоставяне на закрила и подкрепа. Разяснени бяха отговорностите и координацията на действията на отделните институции и организации при получаване и отработване на сигнали за жертви на трафик на хора.

В информационната сесия се включиха 20 полицейски служители от Гранично полицейско управление Пристанище Варна, Гранично полицейско управление Летище Варна и Гранично полицейско управление Каварна.

Припомняме, че Община Варна за поредна година се присъедини към глобалната инициатива „Синьо сърце“ („Blue Heart Campaign“) за борба с трафика на хора. В рамките на инициативата в края на месец юли бе проведена кампания за популяризиране на ключовите послания, свързани с престъплението „Трафик на хора“, за повишаване на информираността най-вече сред младите хора за рисковете, свързани с това престъпление, както и солидарността сред обществото към неговите жертви и изграждане на нетърпимост към извършителите.

Facebook

Twitter



Shares