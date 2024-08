Места за лекари-специализанти през 2025 г. в МБАЛ „Д-р Иван Селимински“-Сливен

Изпълнителният директор на МБАЛ „Д-р Иван Селимински“ -Сливен – д-р Васислав Петров, обяви със заповед местата за лекари-специализанти, финансирани от държавата за 2025 г.

Ha ocHosaHlre r,r3MeHenvre a AonbnHeHr4e ua Hapeg6a Ne. 1122.01 .2015 r 3a rpr4Ao6uaaue Ha cneqnarHocr B cucreMura Ha 3ApaBeona3eauero,ny6,u{KyBaHa e !B 6p.79 121 .09.2021 r,lonp.flB 6p.81 128.09.2027 r, wt.44 atl, $ 27 or llpe4xo4Hra r{ 3aKJrFor{hreJrHr4 pa3rropet6w H B’bB Bpr,3Ka c qn.l I ar.l or Hapeg6ara,

OE-fB-flBAM:

flpeg,roxenHfl 3a Mecra 3a c[erlnaJrn:anrnrQunancrrpauu or Abp]I(aBara sa 2025 roA.

Jlercap,cnequaJrn3aHT no aKyrlepcrBo rI rHHeKoJIorHrI -2 6p. Jlercap,cnequrarr43aHT tro aHecre3l,IoJlorl4t H I4HTeH3zBHo JIeqeHHe -2 6p. 3. Jlexap,cneqvarv3aHT no raH$exquosHpl 6orecru – | 6p. Jlexap,cneqvarv3aHT Jlercap,cneqvarvsawr Jlercap,cneqnaurr{3aHT Jlercap,cnequ€IJrn3aHr Jlercap,cneq\rarv3atT Jlercap,cneqvarn3ar:T Jlercap,cneulreuru3aHr no HeSpororrzr – I 6p. 1 1. Jlercap,cnellu€uru3aHr

rlo KapAl,roJlorur -2 6p.

rro KJIHHHqHa ra6oparopux – 1 6p.

rro JIHueBo-qeJIrocrHa xupyprnt – I 6p. rlo HeBpoxupyprnt -l 6p.

IIo HeoHaroJlorut – 2 6p.

rro HepBHrI 6orecru -2 6p.

lo o6pa:Ha Al4arHocrldrca-2 6p.

no o6ula v KITvIHla’e’Ha narororuq – 1 6p. no oprone p.ufl v rpaBMaroJlofut – 2 6p. Ilercap,weqfirrJru3aHr

| 3 . Jlenap,c[erlr4iurn3aHT Jlercap,creunanu3aHr rro [eAHarpnx -2 6p. Jler<ap,c[errauurr43aHT rlo rIHeBMoJIoft{t u Qru:uarprar – 1 6p. JIercap,c[eusiIJII,I3aHT 17. Jlenap,crerrl4zull43aHr 18. Jlenap,cneqvernr43aHT 19. Jlercap,c[eil,Lruuru3aHr Jlexap,cnequ€rJru3aHT 21 . Jlexap,cnequaJrl{3aHr 22. Jlercap,cneIrHrIJIH3aHT 23. IIercap,cneqnaJru3aHT

IIo tlcr4xliarprlr – I 6p.

rlo peBMarorornq – 1 6p.

no c[eIrIHa MeAI4unHa -3 6p.

no rpaHcSy3HoHHa xeMaroJlornt- 1 6p. rro ypoJrorut -2 6p.

rro yrrrHo-HocHo-rbpJlesn 6olecru -2 6p. rlo xnpyprux – 2 6p.

rto or{HI4 6onecru-I 6p.

r cdka q{!.xryilr Iluqara, Kol4To )Ker’rarr Aa KaHAHAarcrBar 3a o6seeHrare Meera e Heo6xo4nMo Aa noAaAar rIHcMeHo 3atB,’reHhe s 6asara ga o6v.IeFII4e Ha aApec: – rp.C,rueeu, y,r.ooXpacro EoreB“ J\b I –

