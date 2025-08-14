Месец след старта: ремонтът на Градската градина на Стара Загора върви в срок

В парка емблема на града ни ще бъдат засадени нови 38 иглолистни и 83 широколистни дървета, както и около 15 хил. храсти; ще бъде поканена на оглед и специализираната комисия към Общинския съвет

Месец след първата копка за старт на ремонта на отличителния символ за Стара Загора – парк „Пети октомври“, строителните дейности се изпълняват съобразно плана. Срокът за изпълнение е фиксиран на 150 календарни дни.

За гарантиране на прозрачността, предстои на мястото да бъде поканен своеобразният помощен орган за осъществяване на граждански контрол в Стара Загора. Това е създадената по идея на кмета Живко Тодоров постоянно действаща комисия с ресор „Паркоустройство и зелена система“. Тя бе учредена с решение на Общинския съвет през февруари 2025 г., а в състава ѝ от 7 души влизат общински съветници от опозиционни политически сили, както и представители на администрацията.

Работа на тази комисия е да изразява мнение и препоръки при дейности в благоустроени паркови пространства и озеленени площи, обществено значими за зелената система на Стара Загора.

Така Община Стара Загора гарантира видимост на действията в парк „Пети октомври“, мотивира се ръководителят на проекта – зам.-кметът Радостин Танев. Той отново ясно подчерта, че нито едно здраво дърво няма да бъде засегнато от реконструкцията на Градската градина. Проектът за строителните дейности в знаковото пространство е изготвен със задълбочено обмисляне и съобразяване със състоянието на всички 203 съществуващи дървета.

Ландшафтен архитект е изготвил фитосанитарна оценка на зелената растителност в парка. 19 дървета вече са премахнати, защото са сухи и опасни за хората, които използват алеите за разходки. 5 дървета са били изсъхнали заради гнезда на стършели, заселили се в тях ( на снимките ). За другите 12 е преценено, че също не могат да бъдат запазени, защото са изгнили и от тях е възможно да се отчупят големи клони.

„В целия процес на преглеждане на зеленото богатство на Градската градина сме се ръководели от една мисъл и тя е здрави дървета да не бъдат увредени по никакъв начин“, увери зам.-кметът Радостин Танев.

На 128 дървета в парка ще бъде направено фитосанитарно прочистване на короните от клони, които са сухи и има опасност вятърът да ги събори и да нарани минувач.

Не само, че всяко премахнато по необходимост дърво ще бъде заменено с нова фиданка, но реално ще бъдат засадени много повече – 38 иглолистни дървета и 83 широколистни, както и около 15 хил. храсти. Новопроектираната растителност е представена в подробна дендрологична ведомост.

Паркът няма да се променя генерално – цялостният му облик, любим на поколения старозагорци, ще бъде съхранен. Някои занемарени зони ще бъдат благоустроени – сред тях е фонтанът в центъра на градината. Детските площадки ще се сдобият с нови настилки.

Ще бъдат подновени пейките. Ще се използват съвременни и естествени материали, ще има цветни акценти и дървени елементи за пейки, местата за сядане и детски площадки.

