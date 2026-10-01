Мерки за повишаване на надеждността на електроснабдяването бяха обсъдени на работна среща във Видин

По инициатива на „Електрохолд България“ ЕООД, под председателството на областния управител Огнян Асенов, днес в Конферентния център на областна администрация Видин се проведе работна среща с акцент върху подобряване на качеството на услугите, предоставяни от дружеството.

На срещата присъстваха заместник областният управител Пролет Георгиева – Николова, изпълнителният директор на ЕРМ Запад Радослав Цветков, Вежен Фотев – директор „Обслужване на клиенти“ в „Елеткрохолд България“, мениджърът по управление на активи в ЕРМ Запад Симеон Фелеков, както и кметове и представители на общини на територията на област Видин.

Работната среща се проведе като продължение на диалога между Областната администрация Видин, общините и „Електрохолд България“ за своевременно решаване на проблемите с електрозахранването, както и при предприемането на превантивни мерки за гарантиране на сигурно и устойчиво електрозахранване за населението и бизнеса в областта.

По време на срещата бе разгледан казус, свързан със системно ниско напрежение, чести колебания и прекъсвания на електрозахранването, както и аварии, довели до повреди на електрически уреди в домакинства в община Грамада. По повод жалба на кметския наместник на село Тошевци, касаещ трафопост, от електроразпределителното дружество увериха, че проблемът ще бъде решен в двуседмичен срок.

От енергийното дружество поеха ангажимент да отговорят писмено и на другите въпроси, изпратени от общините Видин, Белоградчик, Грамада, Кула и Макреш, касаещи техническото състояние на електроразпределителната мрежа.

От страна на „Електрохолд България“ ЕООД бяха представени приоритетните дейности в региона – инвестициите за повишаване на сигурността на доставките на електроенергия, развитието на електроенергийния пазар, както и възможностите за подобряване на обслужването на клиентите.

През 2026 г. в изграждането на нови съоръжения, дигитализация и реконструкция на електроразпределителната мрежа в региона се инвестират 2,2 млн. евро. Общо над 900 000 евро са осигурени до края на годината за реконструкция на мрежа ниско напрежение в област Видин, като близо 317 000 евро са вложени в модернизацията на мрежи ниско напрежение в градовете Белоградчик, Брегово, Дунавци, както и в селата Тополовец, Бело поле, Дреновец, Боровица и Гомотарци.

Инвестицията в рехабилитация и автоматизация на въздушни електропроводи и кабелни линии 20 Kv на територията на общините Видин, Белоградчик и Кула е в размер на над 308 000 евро, заяви на срещата изпълнителният директор на ЕРМ Запад Радослав Цветков. Той информира още, че над 500 000 евро са предвидени за подмяна на електромери и изнасяне на границата на собственост, а за повишаване на сигурността на електрозахранването в момента се изпълнява проект за подмяна на кабел средно напрежение във видинския квартал Христо Ботев“ на стойност 115 000 евро.

В заключение бе подчертано значението на добрата координация и ефективното взаимодействие между институциите при установяване и отстраняване на възникнали проблеми по електропреносната мрежа.