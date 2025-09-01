понеделник, септември 1, 2025
Последни:
Региона

Мерки за нормална работа на училищата в условията на воден режим обсъдиха на среща в Община Плевен

Редактор

Обсъждане на мерки за осигуряване нормалната работа на образователните институции и социални заведения в условията на воден режим като част от плана на сформирания Кризисен щаб бе тема на среща в Община Плевен днес с директорите на училищата в общината.

Присъстваха областният управител на област Плевен Николай Абрашев, заместник-кметовете на Община Плевен Калоян Къдрийски /ресор „Териториално развитие/ и Елина Димитрова /ресор „Хуманитарни дейности/, началникът на Регионално управление на образованието /РУО/ Албена Тотева, директорите на училища и медии.

„Тази среща и всички действия от страна на Община Плевен, съвместно с Областна администрация и РУО – Плевен, са насочени към осигуряването на нормален старт и ход на новата учебна година. На разположение сме за въпроси, съдействие и помощ. Имаме анализ и е направена организация всички училища, детски градини и социални институции да получат необходимите количества бутилирана минерална вода – такава е осигурена по искане на Община Плевен от Държавния резерв и от дарението, получено от Областна управа от Областна администрация – Русе“, обяви в началото на срещата Елина Димитрова.

За предприетите конкретни мерки за инсталирането на хидрофорните системи в учебните заведения разяснения направи заместникът-кметът Калоян Къдрийски:

„Правим необходимата организация, за да може всички да посрещнем спокойно учебната година, що се касае до водоснабдяването. Провели сме редица разговори с Министерството на регионалното развитие и благоустройството /МРРБ/ и Министерството на образованието и науката /МОН/, говорили сме и за изграждането на хидрофорните съоръжения. Относно спекулациите по темата, че за тези хидрофори са нужни проекти, разрешителни и т.н., отговорът ми е, че нещата не стоят точно така, ако хидрофорната система се монтира във Ваше помещение, без това да изисква някакво преустрояване или строително-монтажни работи. Системата задължително след това ще бъде проверена от РЗИ, за да последва и издаване на сертификат за годността на водата. От вторник, 02.09.2025 г., представители на Общината ще посетим всички общински и държавни училища и социални заведения, за уточняващи въпроси по тази тема. Има училища и детски градини, които не са засегнати в такава степен от водния режим, както други, затова ще се работи приоритетно там, където нещата са най-наложителни“, посочи Калоян Къдрийски.

От своя страна областният управител Николай Абрашев информира училищните директори за постъпилото дарение от бутилирана вода от страна на Областна администрация – Русе и при заявка може да се осигурят нужните количества за всяко едно от учебните заведения.

В рамките на срещата директори на училища споделиха опит за предприети вече стъпки за поставяне на хидросъоръженията и поставиха въпроси, свързани с монтажа. Днешната среща е втора от поредицата такива, предприети от общинска администрация във връзка с подготовката за началото на новата учебна година.

Интересно от мрежата

Вижте още

Осигуряването на постоянно електроподаване за жителитев Русенско отново на фокус за Областната управа

Редактор

График за почистване на дъждоприемни шахти в Пловдив

Редактор

Ямбол е одобрен за финансиране за нова спортна зона за катерене и баланс

Редактор

Pin It on Pinterest