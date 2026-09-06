„Мери Бойс Бенд“ – с празничен концерт на 15 септември в Бургас

На първия учебен ден бургаската публика ще има възможност да се „потопи в света“ на „Мери Бойс Бенд“ с празничния концерт „Отива си лятото, идва есента“.

Събитието ще се проведе на 15 септември (вторник) от 18:00 часа на централния вход пред Експозиционен център „Флора“ – Бургас.

„Радваме се, че концертът „Отива си лятото, идва есента“ се превърна в традиция и Бургас дава пример за празнично посрещане на новата учебна година! Няма нищо по-хубаво от това да изнесем концерт на първия учебен ден в родния си град! Поканихме на своята сцена и училищни групи! Самите ние като деца сме били част от училищни групи. Днес десетки училища в цялата страна откриват новата учебна година с любимия рефрен „Отива си лятото, идва есента“, а песента ни „Непознати улици“ се изпълнява от безброй деца на празника и след това като част от образователната програма по музика. Тази година нашият най-голям хит става на 25 години и ще празнуваме заедно“, споделя Мария Мутафчиева – Мери.

Входът е свободен!