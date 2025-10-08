Мери Бойс Бенд кани пловдивските си фенове на юбилеен концерт „Отива си лятото, идва есента“ в Дома на културата в петък

Мери Бойс ще изнесе красив концерт с името на любимата фраза от най-популярната си песен – „Отива си лятото, идва есента“.

Събитието е на 10 октомври 2025 г. (петък), от 20:00 ч., в Дом на културата „Борис Христов“, Пловдив.

Публиката ще чуе както най-популярните и обичани песни на групата „Непознати улици“, „Дългият път към дома“, „Само за теб“, „Булевард на любовта“, така и новите песни и всички хитове на Мери Бойс Бенд от последните 30 години. Концертът се осъществява с подкрепата на община Пловдив и е част от Културния календар на града за 2025 година.

„Мери Бойс Бенд“ е една от популярните и обичани групи в България от създаването си преди 30 години и до днес. Едно от най-големите ѝ постижения е влизането на песента „Непознати улици“ в учебника по музика за 7-и клас на издателство „Просвета“ през 2008 година. През 2017 песента е поместена и в учебник по музика за 6-и клас на издателство „Булвест 2000“. През 2018 година същото издателство включва песните „Дългият път към дома“ и „Слънчогледите“ в учебници за 7-и и 9-и клас.

По повод своята 30-та годишнина, през 2025 г. Мери Бойс Бенд започна да издава своите албуми на плочи. След „Само за теб“ и вторият студиен албум „Дългият път към дома“ на Мери Бойс Бенд излезе на дългосвиреща грамофонна плоча и вече е на музикалния пазар. Групата работи по него пет години и постига феноменален звук, но и онова метафизично единство на ритми, тембри, образи и емоции, в което намираш себе си и се чувстваш отново цял.

Можете да го поръчате от сайта на „Орфей мюзик“, а с автограф ще можете да си го вземете на концерта на Мери Бойс Бенд в Дом на културата „Борис Христов“ в Пловдив на 10.10.2025 г.

Билетите за концерта на касата на ДК „Борис Христов“, в цялата мрежа на Eventim в страната и в Пловдив, както и онлайн.

Facebook

Twitter



Shares