петък, септември 26, 2025
Междунароед фестивал на любителските комедийни театри, пантомима и сатира „Велко Кънев“ в Тополовград

Областният управител на област Хасково д-р Стефка Здравкова бе гост на тържественото откриване на 28-ото издание на Международния фестивал на любителските комедийни театри, пантомима и сатира „Велко Кънев“ в Тополовград.

Официалното събитие по откриването на фестивала се проведе на 22 септември в залата на читалище „Св. Св. Кирил и Методий – 1894“, където сред високопоставени гости от страната и чужбина зам.-кметът на Община Тополовград г-жа Красимира Атанасова откри форума.

Сред гостите на празника бяха още вицепрезидентът на Република България Илияна Йотова, заместник-министърът на културата Ашот Казарян, генералният консул на България в Одрин Радослава Кафеджийска, народни представители от 51-вото Народно събрание, кметът на побратимената община Буюккаръщъран, Република Турция – г-н Ертурул Чамлъджа, кметът на Община Ямбол – г-н Валентин Ревански, кметът на Община Елхово – г-н Петър Гендов, кметът на Община Болярово – г-н Христо Христов, както и любимите български актьори Юрий Ангелов, Цветелина Кънева и Стефан Рядков.

В своето приветствие д-р Здравкова се обърна към публиката с думите:

„Изключително съм щастлива, че имам възможността да споделя с вас този прекрасен празник на комедийното изкуство, пантомимата и сатирата. За мен е чест да бъда част от този престижен фестивал, който вече 28 години пази жива паметта на един от най-обичаните български актьори – Велко Кънев. Неговото творчество остави богато наследство за всички нас и продължава да вдъхновява новите поколения творци.“

Тя пожела на участниците и организаторите здраве, вдъхновение и още много успешни издания, които да носят смях, емоции и приятелства на сцената в Тополовград.

Фестивалът ще продължи до 28 септември с разнообразна програма и незабравими театрални вечери.

