Международният младежки център в Русе започва първия си творчески сезон

Надгражда дейността на Общинския младежки дом с нови клубове, международни възможности и съвременни формати

Кметът на община Русе Пенчо Милков откри днес официално първия творчески сезон на новосъздадения Международен младежки център (ММЦ) в града. Събитието се проведе в реновираната сграда на бившия Дом на учителя на ул. „Александровска“, където се помещава новата институция.

Международният младежки център е учреден с решение на Общинския съвет в Русе от 16 юли 2026 г., с което Общинският младежки дом се преобразува и надгражда в ММЦ като второстепенен разпоредител с бюджет към Община Русе. Създаването и оборудването на Центъра е финансирано по процедура „Младежки центрове в областни градове“ от Националния план за възстановяване и устойчивост на България, чрез Механизма за възстановяване и устойчивост на Европейския съюз, а партньор и учредител на институцията е Община Русе.

На откриването присъстваха председателят на Общинския съвет в Русе акад. Христо Белоев, заместник-кметът Борислав Рачев, началникът на Регионалното управление на образованието д-р Росица Георгиева, както и партньори на екипа на Центъра. „Когато създавахме този Център, нашата голяма цел беше той да стане генератор на смели идеи, лаборатория за нови формати и съвременни културни практики. Желанието ни е институцията да развива умения, самостоятелност, увереност, критично мислене у младите хора, дигитални компетентности и творческо мислене“, заяви кметът Пенчо Милков. Той подчерта, че новият център надгражда познатите дейности на Общинския младежки дом, но разширява значително възможностите за младите хора с нови клубове, обучения, международни програми, доброволчество, дигитални умения и пространства за свободно общуване.

Д-р Георгиева поздрави ръководството на ММЦ за трудолюбието и грижата за младите хора. „За мен е особена чест и удоволствие да съм сред Вас, защото Домът на учителя се превърна в Дом на техните ученици. Този паметник на архитектурата е ремонтиран по невероятен начин и сега се изпълни с енергия, с креативни идеи и с млади хора, чиито очи блестят с ентусиазъм“, заяви началникът на РУО.

Директорът на ММЦ Красимира Николаева представи дейността и целите на институцията и връчи почетни плакети на кмета Пенчо Милков, акад. Христо Белоев, Росица Георгиева, Борислав Рачев и на целия екип по проекта в знак на признателност за подкрепата при изграждането на Центъра. След церемонията гостите разгледаха сградата и се запознаха с дейностите и форматите, които тя предлага за пълноценно и смислено свободно време на младежите.

Центърът е насочен към младежи на възраст между 13 и 29 години, включително представители на уязвими групи, а мисията му е изграждането на стимулираща и приобщаваща среда, насърчаваща личностното и професионалното развитие, както и активното гражданско участие на младите хора. Предвижда се той да работи в няколко направления като Младежки общински съвет – Русе, Money Skills Lab – финансова грамотност за млади хора; „Европа отблизо“, „Русе се движи!“, „Мобилен хъб ММЦ“ – Русе, Night at the Youth Center, Pickleball, „Зелена мисия Русе“, Младежки фестивал на културите – Русе.

Млад човек с идея може да получи подкрепа за развитието ѝ, да се включи в обучение, клуб или международна програма и да намери пространство, в което сам да организира инициатива. ММЦ предлага и широка мрежа от клубове и студия в три офиса в града – по народни танци, театрално изкуство, публична реч, бойни изкуства, хорово пеене, изобразително изкуство, литература, дигитални умения, улично изкуство, настолни игри и доброволчество по програмите Erasmus+, Европейски корпус за солидарност и DiscoverEU.