Международният фестивал „Талантът възраст няма“ събра в Русе изпълнители от България, Румъния и Молдова

В зала „Филхармония“ в Дома на културата в Русе днес се състоя 29-ото издание на Международния фестивал „Талантът възраст няма“, организиран от Съюза на пенсионерите – Регион Русе.

Форумът събра на една сцена десетки участници и гости, които представиха богата програма от вокални и танцови изпълнения. В тазгодишното издание се включиха състави и индивидуални изпълнители от България, Румъния и Молдова.

Фестивалът бе открит от председателя на регионалната структура на Съюза на пенсионерите Мария Савова, която изрази благодарност към всички участници за всеотдайността им към българския дух и традиции. „Събираме се не просто, за да покажем своя талант, а за да докажем, че обичта към родното изкуство и фолклор е жива и ни обединява. Нашата енергия и вдъхновение са послание към младите – да пазят корените си и да ценят духовното богатство на България“, каза тя в обръщението си.

Сред официалните гости на събитието бяха заместник-кметът на община Русе Борислав Рачев, общинските съветници Иван Иванов и Нора Стоянова, маестро Вили Икономов – ръководител на Вокално студио за поп и джаз „Икономов“, както и представители на различни институции и организации.

Заместник-кметът Рачев поздрави организаторите и участниците, като изтъкна, че фестивалът е символ на жизненост, приемственост и духовна свързаност между поколенията. В словото си той подчерта, че подобни инициативи съхраняват народното творчество, вдъхновяват младите и изграждат културни мостове между трите държави.

В програмата бяха включени народни и стари градски песни, танцови композиции и поетични изпълнения. На сцената с 33 изяви се представиха вокални състави, дуети и индивидуални изпълнители, разпределени в пет категории. Конкурсната част на фестивала бе оценявана от жури в състав: Вяра Косева – председател на читалище „Христо Ботев 1908 – Русе“, Весела Казанджиева – музикален и вокален педагог към НУИ „Проф. Веселин Стоянов“, и Димитър Донев – главен художествен ръководител на Фолклорен танцов ансамбъл „Здравец“.

Всички участници получиха грамоти, а най-добрите изпълнители – купи за първо, второ и трето място. За победителите в отделните категории беше предвидена и парична награда.

Facebook

Twitter



Shares