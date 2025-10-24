Международни успехи и признания за дамския хор към ямболската школа „Проф. Георги Димитров“

Дамският хор към ямболската хорова школа „Проф. Георги Димитров“ с ръководител Весела Пастърмаджиева получи поредно международно признание от участието си в Интернационалния хоров фестивал-конкурс „In Canto sul Garda“ в Италия.

В конкурса участваха общо 19 хорови състава от 15 държави. Журито от световно признати специалисти – композиторите Тимъти Браун и Енрико Миарома, капелмайстора Габор Холерунг и диригентите Роберто Гарнига, Керстин Бьорйесон и Юрген Фасбендер, награди ямболските хористи с два медала.

Със златно отличие беше оценено представянето от школа „Проф. Георги Димитров“ в категория „Дамски хорове“ на хоровото произведение „Вечна светлина“ на латвийския композитор Ерик Есенвалдс. В категория „Фолклор“ съставът на Весела Пастърмаджиева се представи с българската народна песен „Че да ти купим бела сеица“ в обработка на Красимир Кюркчийски и спечели сребърен медал.

Ямболската хорова школа има близо 60-годишна история и е призната за един от стожерите на хоровото изкуство в България. Доказателство за това е, че през 1980 година получава правото да носи името на проф. Георги Димитров – създател на хорово-диригентката школа в България и един от основателите и на празниците на камерните хорове „Златната Диана” в Ямбол. За близо 6 десетилетия над 5000 деца и млади хора обогатяват своята музикална култура, благодарение на участието си в ямболския хор. Повече от 40 музиканти, работещи в момента, както у нас, така и по света, откриват магията на музиката именно чрез детския хор на Ямбол. Редица от най-известните български хорови композитори са написали песни специално за ямболския хор: проф. Георги Димитров, проф. Александър Танев, проф. Георги Костов, проф. Николай Стойков, проф. Петър Льондев, Иван Спасов, Александър Текелиев, проф. Здравко Манолов и др.

Трудно е да се изброят всички международни подиуми, по които ямболските млади певци са разнесли славата на Ямбол и на България. Те са единствените български представители и печелят призови места на международни хорови фестивали в Унгария, Франция, Италия, Австрия и други държави. През 2024 г. бяха отново единствен представител на България и спечелиха златна награда в категорията „Големи дамски хорове“ в ХХХII Международен хоров конкурс „Петер Ебен“ в Прага, Чехия.

Наградата от чешката столица, както и участието на хора в участието му в световната премиера на операта „Крал Адами“ в рамките на Музикални празници „Златна Диана“ в Ямбол на 7 април 2025 г. са основанието Дамският хор „Проф. Георги Димитров“ тази година да бъде номиниран в категория „Хорово изкуство“ за наградите „Кристална лира“ на Съюза на българските музикални и танцови дейци.

Още една музикална емблема на Ямбол – Градският духов оркестър към Народно читалище „Съгласие-1862“, е предложен за „Кристална лира“ в категория „Духов оркестър“. Неговата номинация е за концерта на 11 октомври 2024 г., посветен на Деня на българската община и на 50-годишнината от първия международен джаз фестивал в Ямбол, който е и първи в България.

