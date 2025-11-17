понеделник, ноември 17, 2025
Mеждународен турнир купа „Неврокоп" – Гоце Делчев

Борците от Спортен клуб „Доростол“ и ученици от Спортно училище „Дръстър“ Силистра, участваха в престижния международен турнир купа „Неврокоп“ гр. Гоце Делчев, в който участваха клубове от 17 държави като Армения, САЩ,Германия, Белгия, Унгария, Казахстан,Франция, Украйна,Гърция, Македония, Молдова,Грузия, Израел,Косово,Румъния, Ирландия и България. Нашите момчета спечелиха бронзов медал за Несин Недрет до 110 кг. , шесто място за Емир Джеватов, осмо място за Дамян Димов и девето за Димитър Стефанов, треньорите Георги Иванов и Джанер Бейзат са щастливи за постигнатите успехи.

