Международен младежки център – Стара Загора празнува 10 години от създаването на своето младежко пространство

Празничното събитие ще се състои на 10 септември 2025 г. от 13.30 часа в сградата на ММЦ – Стара Загора

Международният младежки център – Стара Загора (ММЦ) отбелязва 10-годишни от създаването на своето младежко пространство. Десетилетие, посветено на работа с младите хора, подкрепа за техните идеи и изграждане на пространство, в което се развиват таланти и се създава силна общност. Празничното събитие ще се състои на 10 септември 2025 г. от 13.30 часа в сградата на старозагорския младежки център.

През годините ММЦ – Стара Загора се утвърди като иновативен и устойчив модел за младежка работа в България. Екипът на центъра, който работи в тясно партньорство с ресор „Образование и младежки дейности“ към Община Стара Загора и под ръководството на г-жа Надежда Чакърова, е реализирал многобройни обучения, инициативи и кампании. Всички те дават сцена на младите хора да бъдат активни, уверени и ангажирани и ги подкрепят да развиват себе си.

Празничната програма ще започне с официално откриване и поздравления. Ще бъде представена презентация, която ще проследи развитието на центъра, реализираните проекти и тематичните пространства, обединяващи млади хора от различни среди и с разнообразни интереси. Младежи, активни участници в клубовете и дейностите на центъра, ще споделят лични истории за това как ММЦ им е помогнал да се развият и да намерят своето място в общността. Ще бъдат представени и успешни младежки проекти, осъществени с подкрепата на техните ментори.

В духа на празника, гостите и участниците ще могат да оставят своите идеи, послания и мечти за бъдещето на Центъра в специалната „Капсула на времето“.

Кулминацията на събитието ще бъде пред сградата на ММЦ, с танцови изпълнения, музика, караоке и празнична торта.

Старозагорският Младежки център е първият в страната, който притежава Знак за качество на Съвета на Европа в България. Основен фокус в работата на центъра е неформално обучение на младежи, а акцентът е включване на уязвими групи младежи и такива от малцинствени групи в дейностите и обучението.

