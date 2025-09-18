Международен културно-исторически форум „Портал във времето“

За трета поредна година Община Банско, Програма „Произведено в България“ и Музеен комплекс – Банско обединяват усилия за провеждането на международния културно-исторически форум „Портал във времето“. Темата тази година е: „Свещените места на България“.

🛡️ Културно-историческото наследство на България е извор на национална гордост и самочувствие. Съхраняването и популяризирането на тези ценности е наш дълг – не само към миналото, но и към бъдещите поколения. Затова и проектът „Портал във времето“ е насочен към припомняне, разказване и споделяне на историята чрез живи примери от археологията, традициите и духовното наследство.

🧭 По време на форума ще бъдат представени проучванията за Мегалитното светилище край Попово езеро в Пирин и прочутото светилище на „Дионис Сабазий в Древна Тракия“ – места с важно значение за духовната и културната история на региона.

👥 Специални гости на събитието ще бъдат представители на историческите музеи от Петрич, Кюстендил, Ямбол и Сливен, както и преподаватели и експерти от Югозападен университет „Неофит Рилски“ – Благоевград.

