Международен форум в Бургас събра морски общности и експерти от девет държави

„Морско наследство и рибарски традиции“ поставя във фокус живата памет на Черноморието, старите занаяти, кухнята и предаването им на следващите поколения

Експерти, учени, представители на местните власти, музеи и рибарски общности от девет държави се събраха в Бургас за международния форум „Морско наследство и рибарски традиции“.

Двудневното събитие е посветено на опазването на живите традиции, свързани с морето, както и на начините те да бъдат съхранени и предадени на следващите поколения.

Форумът се провежда в Културно-туристически комплекс „Ченгене скеле“ и беше открит от заместник-кметовете на Община Бургас Диана Саватева и Манол Тодоров и директора на Регионалния исторически музей – Бургас Милен Николов.

„Ченгене скеле“ като пазител на живата рибарска традиция

„Морското наследство на Бургас не е само история, която пазим, а жива памет, която продължава да съществува чрез хората“, заяви Диана Саватева.

По думите ѝ „Ченгене скеле“ е пример за място, където рибарските традиции продължават да се предават между поколенията и едновременно с това се превръщат в част от съвременния културен облик на Бургас.

На необходимостта местните общности да участват активно в съхраняването на собствените си традиции обърна внимание и д-р Ирена Тодорова, изпълнителен директор на Регионалния център за опазване на нематериалното културно наследство в Югоизточна Европа под егидата на ЮНЕСКО.

Тя определи „Ченгене скеле“ като едно от малкото места в България, които успяват да съчетаят представянето на културното наследство с разказите на неговите действителни носители.

Димитър Янчев от Сдружение „Морски сговор“ подчерта символичното значение на избора на рибарското селище за домакин на международната среща.

От морските занаяти до традиционната кухня

Програмата включва дискусии за традиционните рибарски практики, занаяти и кухня, вдъхновени от морето.

Участниците обсъждат и съвременните подходи за представяне на морското културно наследство, както и връзката му с устойчивото развитие на крайбрежните общности.

В програмата са включени и прожекции на документални филми, посветени на живото морско наследство на Югоизточна Европа.

Кулинарна демонстрация и традиционни обичаи на 4 септември

Международният форум продължава на 4 септември от 10:00 часа в двора на Етнографската експозиция на Регионалния исторически музей – Бургас.

Посетителите ще могат да видят кулинарна демонстрация, както и представяне на традиционните обичаи „Валянка“ и „Еньовден“.

Организатори на форума са Община Бургас, Регионалният център за опазване на нематериалното културно наследство в Югоизточна Европа под егидата на ЮНЕСКО, Фондация „Бургас 2032“ и Регионалният исторически музей – Бургас.