Международен форум в Бургас очерта пътя за по-тясно сътрудничество между държавите в Черно море

Международният форум „Черно море 2030: Партньорство за устойчиво бъдеще“ събра в Бургас представители на четири държави, местни и национални власти, европейски институции, университети, граждански организации и морския бизнес.

Основната цел на мащабния форум е да се очертае пътят към устойчивото развитие и по-тясното сътрудничество между държавите в региона.

„Въпреки че ние сме град и регион на периферията на Европейския съюз, въпреки че самият регион е бил винаги много динамичен, а в момента в северозападната част на Черно море реално се извършват бойни действия, ние не се отказваме, не се отчайваме, а намираме причини да живеем тук, да творим и да се развиваме. И именно тук, на тази дискусия искаме да срещнем институциите и най-вече, бизнеса, науката, неправителствения сектор и всеки, който свързва своето ежедневие с морето и с морската дейност“, коментира при откриването на срещата кметът на Бургас Димитър Николов.

Той уточни, че Община Бургас се стреми да развива града като град на иновации, на науката, на знанията и младите хора. „Не случайно в последните години ние отделяме собствени средства, ресурси от европейските фондове и национално финансиране, за да създаваме база за знания, за наука и иновации“, допълни Николов.

Във форума участие взеха директорът на Генералната дирекция „Морско дело и рибарство“ към Европейската комисия Чарлина Вичева, ръководителят на Представителството на Европейската комисия в България Йорданка Чобанова, министърът на туризма Мирослав Боршош, министърът на околната среда и водите Манол Генов.

По видеовръзка участие взеха еврокомисарят Екатерина Захариева и министърът на енергетиката Жечо Станков. Представители на двата бургаски университета показаха научни разработки, свързани с опазването на Черно море.

Срещата беше разделена на четири панела, посветени на устойчивото развитие на черноморските общини, опазването на морската околна среда и адаптирането ѝ към климатичните промени, развитието на морския бизнес, иновациите и дигитализацията.

Паралелно със срещата беше организирана и експо зона, в която компании и партньори представиха иновативни продукти и технологии, насочени към „синия растеж“ и опазването на морската екосистема.

Форумът „Черно море 2030: Партньорство за устойчиво бъдеще“ се организира от Община Бургас и сдружение „ПроспектиМ“.

