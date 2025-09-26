На 27 септември град Добринище отново ще се превърне в сцена и празник за очите и душата по време на VIII-ия Международен фолклорен фестивал „Шарена стомна 2025“.

Над 700 участници от всички краища на България, както и гости от чужбина, ще сътворят уникалната фолклорна магия на фестивала и ще оставят своите културни послания на сцената в градчето.

Очаква се истинска фолклорна палитра – слънце, пъстрота, багри, музика, песни, танци, автентични хора и много усмивки. Част от програмата ще бъде и семинар по народни хора, отворен за всички желаещи да се докоснат до богатството на българския танцов фолклор.

Фестивалната програма е с конкурсен характер и ще започне в 15:00 часа на площад „Независимост“ в Добринище.

От 18:00 часа ще се проведе фолклорно надиграване по двойки под надслов „Напий на момата, стомната с водата“, последвано от „Хороводно веселие“ с участието на народната изпълнителка Нели Михайлова.

Фестивалният ден ще завърши с награждаване на всички участници и голямо българско хоро на площада – символ на общността, приемствеността и силата на българския дух.

