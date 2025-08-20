Механизмът за връщане на отпаднали от образователната система в Русенска област деца работи успешно



Това стана ясно на свикано от областния управител Драгомир Драганов заседание на Областния координационен център по механизма за обхващане, включване и предотвратяване на отпадането от образователната система на деца и ученици. Началникът на Регионалното управление на образованието /РУО/ д-р Росица Георгиева сподели, че регионът е сред най-добре представилите се в това направление в цялата страна и е в челната петица. За последната учебна година в класните стаи в Русенско са върнати 62 деца и ученици. Същевременно други 59 деца и ученици от областта са незаписани. Това означава, че за последните 7 години се наблюдава спад от над 11 пъти по този показател. За сравнение през 2017 година незаписаните деца и ученици са били 422. В началото на септември започват и посещенията на адрес с цел установяване, обхващане и връщане на деца и ученици от детските градини или училищата. Водеща роля в процеса на областно ниво имат от Регионалното управление на образованието, Областната дирекция на МВР, Регионалната здравна инспекция, Дирекцията за социално подпомагане, както и останалите местни и държавни институции, които от началото на учебната година до момента са посетили над 2200 адреса в региона. Към момента 1766 деца от областта на възраст между 5 и 7 години фигурират като необхванати. Предполага се, че повечето от тях са родени в чужбина и са получили българско гражданство. Това е и причината те да имат постоянен адрес на родителите си и съответно да излизат в системата на ГРАО. Усилията на екипите ще се насочат към предприемане на още по-ефективни действия за максимално обхващане, задържане и приобщаване в образователната система на децата и учениците от региона, които са открити на адрес и не посещават образователна институция, категорична бе д-р Георгиева. Тя каза още, че се работи активно и по реинтеграцията в образователната система на отпадналите вече от детските градини или училищата. На фокус, разбира се, остава и превенцията на отпадането, като активно се работи и с родителите на децата от т.нар. рискови семейства. За децата или учениците, за които има риск от отпадане, се подава регулярно информация към институциите. Като такъв риск се счита липсата на задължително присъствие на учениците повече от 5 учебни часа без извинителна причина или три дни на дете, посещаващо задължително предучилищно образование.

