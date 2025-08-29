Меглена Първин е тазгодишната носителка на наградата “Александър Фол“

Казанлък даде началото на своето пътешествие в света на тракийското величие с откриването на двадесетото юбилейно издание на Празници в Долината на тракийските царе.

Тазвечерната тържествена церемония по откриване на Празниците започна с връчването от кмета на Община Казанлък Галина Стоянова на наградата “Александър Фол“ за принос в изследването на тракийската култура и нейното популяризиране.

Тя бе присъдена на Меглена Първин-археолог, главен уредник в отдел “Археология и античност“ на Исторически музей “Искра“ в Казанлък, автор на книгата “Казанлъшката гробница“ и на над 40 научни публикации.

За първи път бе връчена и специална награда за научен и обществен принос в съхраняването, изследването и популяризирането на тракийската култура. Тя бе присъдена на доц. д-р Милена Тонкова.

Бригаден генерал Маргарит Михайлов- командир на 61-ва Стрямска механизирана бригада, който бе официален гост на събитието, поднесе символичен подарък на кмета на Община Казанлък Галина Стоянова.

“Искам да се обърна към кмета на една от най-развиващите се общини в България- Галина Стоянова. Виждаме, че една жена с цели, идеи и неизчерпаем дух и желание за развитие и представяне на нашия град, превърна всички сезони в пролет” каза генерал Маргарит Михайлов.

“Ние, наследниците на траките и на всички наши предци, които са ни оставили богата култура, сме длъжници към неразгаданите въпроси от историята .

Целта на Община Казанлък е да прави достояние тракийската култура и красотата на нашия град на вас- гражданите и на всички гости от целия свят” заяви Галина Стоянова.

На фона на мистиката на Тракийската гробница вечерта продължи с “БЕНДИДА – ВСЕМОГЪЩАТА ГОСПОДАРКА НА ТРАКИТЕ“ – спектакъл на Общински театър “Любомир Кабакчиев“, по програма за подкрепа на творчески проекти в областта на сценичните изкуства на Министерство на културата.

Приказката за Великата богиня Бендида и нейните превъплъщения, разказана без думи пренесе публиката в мистериозния свят на всемогъщата господарка на траките.

Програмата завърши с етно рок изпълненията на музикантите от група “Етнотикс”, които умело преплетоха традиционния български фолклор с модерното звучене.

Програмата на Празници в Долината на тракийските царе ще даде възможност на казанлъчани и гости на града да се насладят на събития, представящи богатото културно наследство, което Долината на тракийските царе съхранява и адаптирането му в съвременния живот на Казанлък.

