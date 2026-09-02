Медицинските специалисти в училищата и детските градини в Свищов преминаха обучение по първа помощ

Курсът беше насочен към действия при спешни ситуации с бебета и деца и беше финансиран от бюджета на Община Свищов

В навечерието на новата учебна година медицинските специалисти в детските градини и училищата на територията на община Свищов преминаха специализирано обучение по първа помощ. Целта е да бъдат по-добре подготвени за бърза и адекватна реакция при спешни ситуации с деца.

Курсът беше проведен от Училището по първа помощ на FirstAidbg, а средствата за обучението бяха осигурени изцяло от бюджета на Община Свищов.

От задавяне и сърдечен арест до алергични реакции

Програмата съчета теоретична подготовка с практически упражнения. Медицинските специалисти затвърдиха знанията си за действия при задавяне на бебе или дете, безсъзнание, сърдечен арест, силно кръвотечение и шок.

Обучението обхвана още оказване на първа помощ при рани, изгаряния, травми на главата, костите и ставите, както и при ухапвания, ужилвания и алергични реакции. Разгледани бяха и спешни състояния като астматичен пристъп, отравяне и удар от електрически ток.

Особен акцент беше поставен върху практическите занимания. Чрез демонстрации и упражнения по конкретни ситуации участниците имаха възможност да приложат наученото и да затвърдят правилните действия при възникване на инцидент.

Инициативата е част от усилията на Община Свищов за осигуряване на по-сигурна среда за децата и поддържане на висока професионална подготовка на специалистите, които ежедневно се грижат за тяхното здраве и безопасност.