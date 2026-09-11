„Меден рудник“ празнува на 12 септември с концерти, фолклор и празнична заря

Богата програма ще събере жители и гости на бургаския комплекс, а заради тържествата временно ще бъде затворено кръстовището на улиците „Кооператор“ и „Петрова нива“

Ж.к. „Меден рудник“ в Бургас ще отбележи своя празник на 12 септември с музика, фолклор, детски изпълнения и празнична заря. Тържествата се организират за шестнадесета поредна година от НЧ „Паисий Хилендарски 1928“ и Община Бургас.

Програмата ще започне в 10:00 часа с поднасяне на цветя пред паметника на основателите на „Меден рудник“, разположен в двора на ОУ „Найден Геров“.

С инициативата ще бъде отдадена почит на хората, поставили началото и оставили своя отпечатък в историята на комплекса.

Празникът продължава с детска програма

От 17:30 часа на кръстовището на ул. „Кооператор“ и ул. „Петрова нива“ започва детската празнична програма.

На сцената ще се представят възпитаници на детските градини „Делфин“ и „Пинокио“, мажоретен състав „Звездите на Победа“, Детска танцова школа „Лазур“, Детска фолклорна група „Звъника“ и Гайдарска школа „Ясен месец“.

От 18:00 часа празникът ще продължи с надиграване и надпяване на бургаски самодейни групи. Ще участват Дамска фолклорна група „Орхидея“, Фолклорен танцов клуб „Пламък“ и Гайдарският състав при СУ „Добри Чинтулов“.

Концерт и заря за финал

Кулминацията на вечерта ще започне в 19:00 часа с празничен концерт на Оркестър „Бургас“.

Солисти ще бъдат Кристина Стойков и Яна Биюкова, а като гост-изпълнители ще се включат Теодора Куртева и Гергана Дойнова от СУ „Добри Чинтулов“.

Празникът ще завърши със заря над „Меден рудник“.

Организаторите определят събитието като възможност за среща между поколенията и за съхраняване на българските традиции чрез музика, танци и фолклор.

Временно затварят кръстовище

Заради провеждането на празника ще бъде въведена временна организация на движението.

Кръстовището на ул. „Кооператор“ и ул. „Петрова нива“ ще бъде затворено от 08:00 часа на 12 септември до приключването на мероприятието.

Шофьорите трябва да имат предвид ограничението и да използват алтернативни маршрути в района.