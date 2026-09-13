„Меден рудник“ отбеляза празника си с музика, фолклор и празнична заря

Най-големият жилищен комплекс в Бургас събра жители и гости на традиционното си тържество под открито небе

Ж.к. „Меден рудник“ в Бургас отбеляза годишнината от създаването си с богата празнична програма, изпълнена с музика, танци и фолклор. За шестнадесета поредна година организатори на събитието са Народно читалище „Паисий Хилендарски 1928“ и Община Бургас.

По традиция празникът започна с поднасяне на цветя пред паметника на основателите на „Меден рудник“, разположен в двора на ОУ „Найден Геров“. След това тържествата продължиха на кръстовището на улиците „Кооператор“ и „Петрова нива“, където се събраха жители и гости на комплекса.

В детската програма се включиха възпитаници и млади изпълнители от ДГ „Делфин“, ДГ „Пинокио“, Мажоретен състав „Звездите на Победа“ при ОУ „Христо Ботев“, Детска танцова школа „Лазур“ при ОУ „Найден Геров“, Детска фолклорна група „Звъника“ и Гайдарска школа „Ясен месец“ при НЧ „Паисий Хилендарски 1928“.

Фолклорната част също предложи много настроение. В надиграването участваха Дамска фолклорна група „Орхидея“ към ПК „Демокрация“, Фолклорен танцов клуб „Пламък“ и Гайдарският състав при СУ „Добри Чинтулов“.

Празничната вечер завърши с концерт на Оркестър „Бургас“, а финалът беше поставен с празнична заря.