Мечтайте смело, пожела зам.-кметът Надежда Чакърова на 30-ия Младежки общински съвет на Стара Загора

Общинският съвет винаги ще бъде отворен за вашите идеи и съвместни каузи, подчерта пред младите си колеги Ивета Лазарова

„Днес имате шанса да бъдете овластени да правите добрини, да мислите мащабно и да реализирате идеи за бъдещето на вашите връстници. Заедно с кмета г-н Живко Тодоров ви насърчаваме – мечтайте смело и вярвайте, че всичко е възможно“. С тези думи зам.-кметът на Община Стара Загора Надежда Чакърова се обърна към новоизбрания Младежки общински съвет, който проведе своята първа и тържествена сесия в зала „П. Р. Славейков“. Парламентът на младите хора на Града на липите е в своя 30-ти юбилеен състав за мандата 2025-2026 г.

„Скъпи млади хора, така ще се обърна към вас и ще започна с огромна благодарност към Стоянка Димитрова и Милен Алагенски, защото Младежкият и Детският общински съвет са школа, която възпитава активни граждани. Миналата година доказахме, че когато вървим заедно, постигаме резултати“, припомни г-.жа Чакърова, чийто ресор като зам.-кмет е „Образование и младежки дейности“.

Своя поздрав към младите съветници поднесе и председателят на Общинския съвет Ивета Лазарова. „Младежи, добре дошли отново! Радвам се, че тази година сте повече и че искате да направите нашия град още по-добро място за живеене. Поздравявам ви за над 60-те инициативи от миналия състав и пожелавам на новата председателка да надхвърли 80. Общинският съвет винаги ще бъде отворен за вашите идеи и съвместни каузи“, подчерта г-жа Лазарова.

По традиция, преди началото на официалната сесия, новоизбраните членове на Младежкия общински съвет поднесоха цветя пред барелефа на Петко Рачов Славейков – първия следосвобожденски кмет на Стара Загора. С този символичен жест младите хора изразиха уважението си към историята и приемствеността в управлението на града.

След това те бяха приети от Ивета Лазарова, която ги приветства с пожелание за успешен и активен мандат.

Официалната част започна с тържественото полагане на клетва. Младите съветници обещаха да работят всеотдайно и доброволно за благоденствието на своите връстници в Стара Загора и да се ръководят от техните интереси. Клетвата бе прочетена от Зорница Свиркарова, новоизбрания заместник-кмет на Млада Загора, а заседанието бе ръководено от Василена Николаева, председател на Младежкия общински съвет за новия мандат.

В рамките на заседанието бе направен отчет на дейността на предходния състав за мандат 2024-2025 г. Представени бяха постигнатите резултати, реализираните инициативи и добрите практики, които новият състав ще надгради в своята работа.

Сред основните приоритети на 30-ия юбилеен Младежки общински съвет са развитието на ученическото самоуправление, подкрепата за доброволческите инициативи, насърчаването на активния и здравословен начин на живот, както и реализирането на съвместни проекти с институции и граждански организации.

За по-ефективна и целенасочена дейност младите съветници избраха постоянни комисии в следните направления: екология, спорт и здравеопазване, образование и култура, благотворителност и работа с партньори, както и комисия по противообществени прояви.

Новоизбраните млади старейшини заявиха готовността си да надградят успехите на своите предшественици и да продължат да бъдат активен партньор на Община Стара Загора в реализирането на политики и инициативи за младите хора.

Те чуха насърчителни думи и от Радослав Балкански, който бе кмет на Млада Загора през предишния мандат. „Искам да изразя искрената си благодарност към всички вас, разбира се и на Младежкия общински съвет, и на Адриан Георгиев – младия омбудсман, с който осъществихме толкова много инициативи. Искам да ви приветствам, да работите заедно, да има тази приемственост, която имаше миналата година, да работите усърдно по своите идеи и да не се отказвате да осъществите вашите мечти, вашите решения на конкретните проблеми, да работите заедно както ние работихме с всички институции“, посочи още в словото си Радослав Балкански.

„За мен е чест да бъда поредния зам.-кмет на Млада Загора“, заяви Зорница Свиркарова. Тя благодари за гласуваното ѝ доверие. „Вярвам, че нашият град се нуждае от едно много по-добро развитие, което ще върви редом със сътрудничеството, визията и действието на междуинституционално ниво. Готови сме да вземем нови решения за бъдещето и да надградим добрите минали идеи“, увери още младото момиче.

От своето създаване през 1996 г. Младежкият общински съвет в Стара Загора е школа за активно гражданско участие, лидерство и обществена отговорност. Вече три десетилетия тази уникална структура дава възможност на младите хора да участват пряко в процеса на вземане на решения, да реализират свои идеи, проекти и кампании в полза на града и общността.

Събитието с дълги традиции цели да насърчи младите хора да участват активно в изграждането на обществения живот. То постави символичното начало на поредното поколение млади общински съветници – представители на ученическата общност от различни училища в Стара Загора, които с ентусиазъм, отговорност и желание за промяна ще работят за каузите на младите хора и за развитието на своя град.

Гости на тържествената сесия днес бяха още: Светослав Колев, зам.-кмет „Финанси, бюджет и икономика“, Бончо Григоров, председател на ПК по образование, наука и защита правата на децата, Красимира Чахова, председател на ПК по спорт и младежки дейности, Иванка Сотирова, обществен посредник на територията на община Стара Загора, Станимира Димитрова, началник отдел „Образование и младежки дейности“, Здравко Димитров, ръководител звено „Младежки дейности“, Мария Дюлгярова, ръководител на Международния младежки център в Стара Загора, представители на Общински детски съвет към ЦПЛР – Стара Загора, експерти, учители и приятели.

