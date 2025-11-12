МБАЛ – Мездра спечели проект за създаване на работни места за хора с трайни увреждания

МБАЛ – Мездра“ ЕООД разработи, участва и спечели проект пред Министерство на труда и социалната политика чрез Агенцията за хората с увреждания по Националната програма за заетост на хората с увреждания.

Проектът е с наименование: „Приспособяване на съществуващи работни места в „МБАЛ – Мездра“ ЕООД за лица с трайни увреждания в трудоспособна възраст за осигуряване на подходящи условия на труд чрез придобиване на съоръжения/ уреди за създаване на благоприятна здравословна среда.“ Той беше класиран и одобрен за финансиране. Договорът за изпълнение на проекта е подписан от управителя общинската болница Светозар Луканов на 10 ноември 2025 г.

По проекта ще бъдат преоборудвани с подходящ инвентар и работни средства 13 работни места в лечебното заведение в отделенията Клинична лаборатория, Вътрешни болести, Хирургия, Стерилизационна, Неврологично отделение и Отделение за анестезиология, реанимация и интензивно лечение (ОАИЛ).

Предвижда се също да бъдат закупени нов модерен медицински автоклав/стерилизатор, нова система за водоочистване, ЕМГ апарат и други апарати, които липсват в болницата или чиято подмяна е крайно належаща.

Предоставените целеви средства за изпълнение на проектните дейности са на обща стойност 218 840 лв.

Срокът за изпълнение на проекта е до четири месеца от датата на подписване на договора или 11 март 2026 г.

Facebook

Twitter



Shares